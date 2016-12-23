تعليم الرياض تتصدر مناطق المملكة في عدد المدارس الأهلية

طلال الغامدي (صدى):

تصدرت إدارة تعليم الرياض مناطق المملكة في عدد المدارس الأهلية بواقع 526 مرحلة للبنين و871 مرحلة للبنات، أي 217 مدرسة للبنين و364 للبنات، تلتها إدارة تعليم جدة بواقع 190 مرحلة للبنين و412 مرحلة للبنات أي 69 مدرسة للبنين و197 مدرسة للبنات.

جاء ذلك في تقرير إحصائي أعدته وزارة التربية والتعليم حول المدارس الأهلية، مؤكدة وجود 5 إدارات تعليمية لا يوجد بها مدارس أهلية وهي : المهد، الغاط، رجال ألمع، سراة عبيدة، والنماص، الأمر الذي يؤكد أن جميع طلاب وطالبات هذه الإدارات ملتحقون بمدارس حكومية فقط في جميع المراحل الدراسية للتعليم العام.

وكشفت القائمة أن إدارتي تعليم القنفذة والليث يوجد بهما مدرستان أهلية للبنات فقط ولا يوجد بها للبنين، فيما افتتحت مدرسة واحدة للبنين وأربع في محافظة الزلفي.