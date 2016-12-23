تعرف على كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم

تعرف على كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم
عادل الحربي (صدى):

كشفت وثيقة لبرنامج “التوازن المالي” آلية احتساب سعر الكهرباء، وذلك بعد رفع الدعم عنها تدريجيا لتكون مرتبطة بالسعر المرجعي.
ومن المقرر احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، والذي يستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء، وهو ما سيجعل الأسعار تتغير بشكل دوري تبعا لتغيرات أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وأوضحت الوثيقة التى تعد ضمن احد برامج “رؤية السعودية 2030” أنه سيتم ربط سعر الكهرباء بنسبة 100% بالسعر المرجعي، وهو الذي يتم تحديده بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون مرتبطا برفع الدعم عن الطاقة، بحكم ارتباطهما في عملية الإنتاج.

وضربت الوثيقة مثالا يوضح طريقة احتساب سعر الكهرباء في حال كانت أسعار الطاقة مرتفعة وبالتالي ارتفع معها السعر المرجعي، وفي حال كانت الأسعار منخفضة، مؤكدة أن الأمثلة توضيحية وتقديرية، ليس إلا.

 

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16 تعليق


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 770 ] 23/12/2016 في
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    1

    !!؟

  2. بسيط123 [ عدد التعليقات: 30 ] 23/12/2016 في
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    2

    سترك يارب …لا حول ولا قوة إلا بالله ,اللهم الطف بعبادك فإنهم لا حول لهم ولا قوة..يارب يارب

  3. Fa [ عدد التعليقات: 2 ] 23/12/2016 في
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    3

    انشالله مايتفقون اوبك وتنزل اسعار البترول الي 5 دولار

  4. ابو ملاك [ عدد التعليقات: 73 ] 23/12/2016 في
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    4

    ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

  5. محمد الدوسري [ عدد التعليقات: 272 ] 23/12/2016 في
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    5

    الخلاصة بيعطونك 1000 الى 1200 ريال وبيسحبونها منك ماء وكهرباء ومحروقات 1500 الى 2000 ريال هذا غير الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية جاي في الطريق !!

  6. نجاة محمد [ عدد التعليقات: 903 ] 23/12/2016 في
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    6

    ذبحتنا الفواتير

  7. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
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    7

    عزالله رحنا في خرايطها وكلنا خابووووووور مع هالرؤيه وفاتورة البيت ع جلدي والله في الصيف توصل ألفين ريال وشلون مع رفعها 😭😭

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    8

    الحمد لله فاتوره الكهرباء عندي ماتوصل ٢٠٠ريال وخاصه في الشتاء لان الدفيات شغاله

  9. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    9

    بس بعد التعديل العالم عند الله لانستعجل

  10. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 24/12/2016 في
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    10

    المحرومة كم توصل عندكم الفاتورة ك حد اعلى في عز القيض
    الشهر اللي فات سددت ٤٦٧ وقبل يومين ١٩٩

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    11

    على حسب استهلاك العوايل بس انا عن نفسي ما تتعدى ٢٠٠لان المنطقة بارده وهذا يؤثر. مثال عندك قطاع تهامه الفواتير مرتفعه وخاصة في الصيف بسبب المكيفات بس في النهايه والبدايه ترجع حسب استهلاك الاسر

  12. (( دغريري )) [ عدد التعليقات: 280 ] 24/12/2016 في
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    12

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
    انا لله وانا اليه راجعون
    اللهم اللطف بنا اللهم اللطف بنا
    اللهم اللطف بنا

  13. هلا بالعيال [ عدد التعليقات: 418 ] 24/12/2016 في
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    13

    واذا قلنا لاترفعون سعر المويه والكهرب قالو رح شف الدول برا زي امريكا واوربا كم اسعار الكهرب عندهم وتعال تكلم عن الاسعار عندها تشوفها قليله جداً مقارنه بهم، ياخي حنا بدوله جوها صحراوي حاااار!!! والله لو السعودية جوها زي الدول اللي يقولون عنها انا معهم يزيدون الاسعار دبل الدبل ماعندي مشكلة

  14. يورك [ عدد التعليقات: 112 ] 24/12/2016 في
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    14

    وغير ان جونا حاااار في الصيف

    البترول بترولنا الا يفترض ان يساهم في تحسين معيشتنا واضفاء الرفاهية عليها نحن لا نستورد البترول حتى نرتبط بالاسعار العالمية نحن نمتلك اكبر مخزون نفطي في العالم فاذا لما يساهم هذا المخزون ومن بعده الانتاج اليومي في تحسين معيشتنا بشكل مباشر او غير مباشر فماهي فائدتنا من ثرواتنا الطبيعية!!!

  15. عبدالله [ عدد التعليقات: 18 ] 24/12/2016 في
    رد
    15

    ليش نرفع البنزين والكهرباء والماء
    حنا دولة منتجه وليست مستورده لو كنا مثل تركيا نستورد كان قلنا ماعليش بس حنا ننتج البترول وتكلفة انتاجه ٤ ريالات

  16. عبدالله [ عدد التعليقات: 18 ] 24/12/2016 في
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    16

    طيب والاجانب الدوله لازم تشوف حل قبل الرفع لا انهم راح يرفعون الاسعار على الموطنين واخرتها هم ياخذون الدعم والمواطن ياكل


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