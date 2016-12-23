تعرف على كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم

كشفت وثيقة لبرنامج “التوازن المالي” آلية احتساب سعر الكهرباء، وذلك بعد رفع الدعم عنها تدريجيا لتكون مرتبطة بالسعر المرجعي.
ومن المقرر احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، والذي يستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء، وهو ما سيجعل الأسعار تتغير بشكل دوري تبعا لتغيرات أسعار تصدير منتجات الطاقة.
وأوضحت الوثيقة التى تعد ضمن احد برامج “رؤية السعودية 2030” أنه سيتم ربط سعر الكهرباء بنسبة 100% بالسعر المرجعي، وهو الذي يتم تحديده بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون مرتبطا برفع الدعم عن الطاقة، بحكم ارتباطهما في عملية الإنتاج.
وضربت الوثيقة مثالا يوضح طريقة احتساب سعر الكهرباء في حال كانت أسعار الطاقة مرتفعة وبالتالي ارتفع معها السعر المرجعي، وفي حال كانت الأسعار منخفضة، مؤكدة أن الأمثلة توضيحية وتقديرية، ليس إلا.
16 تعليق
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سترك يارب …لا حول ولا قوة إلا بالله ,اللهم الطف بعبادك فإنهم لا حول لهم ولا قوة..يارب يارب
انشالله مايتفقون اوبك وتنزل اسعار البترول الي 5 دولار
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
الخلاصة بيعطونك 1000 الى 1200 ريال وبيسحبونها منك ماء وكهرباء ومحروقات 1500 الى 2000 ريال هذا غير الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية جاي في الطريق !!
ذبحتنا الفواتير
عزالله رحنا في خرايطها وكلنا خابووووووور مع هالرؤيه وفاتورة البيت ع جلدي والله في الصيف توصل ألفين ريال وشلون مع رفعها 😭😭
الحمد لله فاتوره الكهرباء عندي ماتوصل ٢٠٠ريال وخاصه في الشتاء لان الدفيات شغاله
بس بعد التعديل العالم عند الله لانستعجل
المحرومة كم توصل عندكم الفاتورة ك حد اعلى في عز القيض
الشهر اللي فات سددت ٤٦٧ وقبل يومين ١٩٩
على حسب استهلاك العوايل بس انا عن نفسي ما تتعدى ٢٠٠لان المنطقة بارده وهذا يؤثر. مثال عندك قطاع تهامه الفواتير مرتفعه وخاصة في الصيف بسبب المكيفات بس في النهايه والبدايه ترجع حسب استهلاك الاسر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اللطف بنا اللهم اللطف بنا
اللهم اللطف بنا
واذا قلنا لاترفعون سعر المويه والكهرب قالو رح شف الدول برا زي امريكا واوربا كم اسعار الكهرب عندهم وتعال تكلم عن الاسعار عندها تشوفها قليله جداً مقارنه بهم، ياخي حنا بدوله جوها صحراوي حاااار!!! والله لو السعودية جوها زي الدول اللي يقولون عنها انا معهم يزيدون الاسعار دبل الدبل ماعندي مشكلة
وغير ان جونا حاااار في الصيف
البترول بترولنا الا يفترض ان يساهم في تحسين معيشتنا واضفاء الرفاهية عليها نحن لا نستورد البترول حتى نرتبط بالاسعار العالمية نحن نمتلك اكبر مخزون نفطي في العالم فاذا لما يساهم هذا المخزون ومن بعده الانتاج اليومي في تحسين معيشتنا بشكل مباشر او غير مباشر فماهي فائدتنا من ثرواتنا الطبيعية!!!
ليش نرفع البنزين والكهرباء والماء
حنا دولة منتجه وليست مستورده لو كنا مثل تركيا نستورد كان قلنا ماعليش بس حنا ننتج البترول وتكلفة انتاجه ٤ ريالات
طيب والاجانب الدوله لازم تشوف حل قبل الرفع لا انهم راح يرفعون الاسعار على الموطنين واخرتها هم ياخذون الدعم والمواطن ياكل