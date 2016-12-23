تعرف على كيفية احتساب قيمة الكهرباء بعد رفع الدعم

عادل الحربي (صدى):

كشفت وثيقة لبرنامج “التوازن المالي” آلية احتساب سعر الكهرباء، وذلك بعد رفع الدعم عنها تدريجيا لتكون مرتبطة بالسعر المرجعي.

ومن المقرر احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، والذي يستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء، وهو ما سيجعل الأسعار تتغير بشكل دوري تبعا لتغيرات أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وأوضحت الوثيقة التى تعد ضمن احد برامج “رؤية السعودية 2030” أنه سيتم ربط سعر الكهرباء بنسبة 100% بالسعر المرجعي، وهو الذي يتم تحديده بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون مرتبطا برفع الدعم عن الطاقة، بحكم ارتباطهما في عملية الإنتاج.

وضربت الوثيقة مثالا يوضح طريقة احتساب سعر الكهرباء في حال كانت أسعار الطاقة مرتفعة وبالتالي ارتفع معها السعر المرجعي، وفي حال كانت الأسعار منخفضة، مؤكدة أن الأمثلة توضيحية وتقديرية، ليس إلا.