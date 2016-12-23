وزارة العمل تكشف حقيقة استبعاد بعض الفئات من «حساب المواطن»

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن.

واكدت الوزارة ان ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، مفندة ماتم تداوله اليوم على نطاق واسع حول ان هناك معايير للمستفيدين من حساب المواطن، والتي تشابه في اغلبها معايير كانت مدرجة سابقا للمستفيدين من نظام اعانة العاطلين عن العمل “حافز”.

يذكر أن “حساب المواطن” برنامج أعلن عنه ضمن الميزانية الجديدة للمملكة يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي السعودي للمواطنين المستحقين له بشكل مباشر، ستطلق الحكومة السعودية بدء من شهر فبراير 2017 بأذن الله تعالي، حساب المواطن الذي سيقدم دعما ماليا للمواطنين السعوديين المتضررين من الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.