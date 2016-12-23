وزارة العمل يقدم برامج تنموية توعوية تثقيفية تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠

عطيه المالكي (صدى):

تتبنى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اهداف تنموية توعوية تثقيفية تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠م وتسعى إلى تحقيقها .

لذا نظّم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة بالتعاون مع جمعية زمزم الصحية التطوعية الخيرية برنامجاً صحياً بحضور من منسوبات دار الضيافة الاجتماعية ومركز الرعاية النهارية ومكتب العمل بجدة ، ومستفيدات ومنسوبات مكتب الضمان ، حيث بدأ البرنامج بكلمة من منسقة الجمعيه أ/ نداء التميمي وضحت فيها أهداف الجمعية الصحية الخيرية وعن أهمية التطوع وخدمة المجتمع، ويليه محاضرة قدمتها الدكتورة شروق عابد وأهم محاورها عن أكثر الأمراض المعدية إنتشارًا وطرق علاجها وكيفية الوقاية منها، و شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور بكل اطروحات المحاضرة.

وأُختتم البرنامج بقياس الضغط والسكر وكتلة الجسم من قبل طالبات الطب ، وجولة للضيوف من الحاضرين لاقسام مكتب الضمان والتعرف على خدماته.