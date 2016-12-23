الأنصاري يعيد الاتحاد للصدارة بفوز مثير على الرائد

الرياض (صدى):

استعاد الاتحاد صدارته لدوري جميل للمحترفين بعدما حول تأخره أمام الرائد 1-2 لفوز مثير 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في الجولة الرابعة عشر. افتتح اللاعب فهد المولد أهداف المباراة للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

ونجح الرائد في قلب النتيجة مع مطلع الشوط الثاني، بعدما أدرك اللاعب أحمد الحبيب التعادل في الدقيقة 47، تبعه زميله سعيد المولد بهدف ثان في الدقيقة 51، قبل أن يدرك محمود كهربا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 وفي الدقيقة 81 نجح فهد الأنصاري من تسجيل ثالث أهداف الاتحاد من ركلة حرة مباشرة.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 مستعيداً صدارة دوري جميل، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.