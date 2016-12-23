مركز التأهيل الشامل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرم المميزين

علي القحطاني (صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض في مقره بحي النخيل مساء امس الأول احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة حضرها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني ومساعد المدير العام للرعاية الاجتماعية بدر الحربي وعدد من مدراء المراكز والدور الايوائية ونزلاء المركز من ذوي الاعاقة .

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات والفعاليات المنوعة بدأت بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة لنزلاء المركز القاها نيابة عنهم تركي العتيبي .اعقبها فيلماً وثائقياً عن مركز التأهيل ومايقوم به من اعمال ومايقدمه للاشخاص ذوي الاعاقة من خدمات إجتماعية وطبية وبرامج وأنشطة ، تلا ذلك عرضاً مرئياًيحكي قصة نجاح احد الاشخاص ذوي الإعاقة وهو عليان المنصور الذي تحدى اعاقته وشق طريقه نحو النجاح وأصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه وملهماً للكثير من أفراد المجتمع.

توالت بعده فقرات الحفل فكانت للشبل رياش الضبياني مشاركة شعرية ، ثم عرضاً مسرحياً لمجموعة من الاطفال ، ففقرة المسابقات والألعاب الرياضية تمثلت بسباق 30 متر لنزلاء المركز وسباق التحدي ، فعرضاً لمهارات التصويب لكرة السلة التي شارك راعي الحفل فيها أبناءه النزلاء .

وختم الحفل بتكريم الأسر المثالية المتعاونة مع المركز والتي كان لها دوراً بارزاً في نجاح برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لأبناءهم داخل المركز وكذلك تكريم المساهمين والمشاركين فيه والموظفين المتميزين ثم تناول الجميع وجبة العشاء المُعدة بهذه المناسبة.

من جهته قدم مدير المركز خضر الزهراني شكره للمدير العام لرعايته هذا الإحتفال وكافة الحضور من مسوؤلين وأولياء أمور على مشاركتهم أبناءهم وإخوانهم هذه الإحتفالية التي تُعنى بهذه الفئة لدعمهم وتحفيزهم مبيناً أن المركز دأب بشكل سنوي على الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحكم تخصصه في رعاية وتأهيل هذه الفئة الغالية من المجتمع.