بالصور.. إزالة 80 كشكا لبيع الشاي والأطمعة بطريق الثمامة بالرياض

طلال الغامدي (صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة 80 كشكاً لبيع الشاي والأطعمة المخالفة بطريق الثمامة امتداد شارع التخصصي.

وأوضحت بلدية الروضة أن مراقبي البلدية نفذوا حملات على المخالفين من الباعة الجائلين واكشاك بيع شاي الجمر ومواقع بيع الحطب ملاك النطيطات البلاستيكية ومخالفي تأجير الدراجات بطريق الثمامة امتداد شارع التخصصي.

وقالت إن الحملة التى قام بها مراقبو بلدية الروضة بمساندة من الدوريات الأمنية بشرطة منطقة الرياض أمس الخميس بحضور مندوبي وزارة الزراعة، اسفرت عن إزالة جميع الباعة الجائلين، وإزالة (١٠) نطيطات.

ونجحت الحملة كذلك في إزالة (٨٠) كشك عبارة عن باعة ( شاي الجمر – بيع خضار وفواكه – بيع وجبات سريعة -بيع مشروبات ساخنة و باردة )، ومصادرة (٥٧) دراجة، و(٤) طن من الحطب ، وحجز (٩) سيارات .