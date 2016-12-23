العويران: الشباب يقدم موسم للنسيان مع “الجابر”

محمود أحمد (صدى):

أكد سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق أن الفريق يقدم موسما للنسيان تحت قيادة المدير الفني للفريق سامي الجابر.

وقال العويران في تصريحات له اليوم :” علي الجابر منح فرصة للاعبين الصغار واتباع سياسة تدوير اللاعبين من أجل تقديم الجديد بالفريق” .

وأضاف:” الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الشبان الرائعين مثل رخي الشمري، عبد المجيد الشمري، عبد الله المقباس، العريشي ولابد من اكسابهم خبرة حتي يكونوا جاهزين للموسم المقبل”.

وجمع الهلال 20 نقطة فقط بعد مرور 14 جولة من بطولة الدوري.