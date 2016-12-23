العويران: الشباب يقدم موسم للنسيان مع “الجابر”

محمود أحمد (صدى):
أكد سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق أن الفريق يقدم موسما للنسيان تحت قيادة المدير الفني للفريق سامي الجابر.
أكد سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق أن الفريق يقدم موسما للنسيان تحت قيادة المدير الفني للفريق سامي الجابر.
وقال العويران في تصريحات له اليوم :” علي الجابر منح فرصة للاعبين الصغار واتباع سياسة تدوير اللاعبين من أجل تقديم الجديد بالفريق” .
وأضاف:” الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الشبان الرائعين مثل رخي الشمري، عبد المجيد الشمري، عبد الله المقباس، العريشي ولابد من اكسابهم خبرة حتي يكونوا جاهزين للموسم المقبل”.
وجمع الهلال 20 نقطة فقط بعد مرور 14 جولة من بطولة الدوري.
7 تعليقات
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بك خير ياعوير … تقدم وورنا وش بتسوي
ترى الكلام رخيص لكن الفعل غالي
يا كويحه تركة الكورة مطلوب للحكومة وبعدها عبد للبلوي برا وداخل وقلبت على عمك خلك انت وفناخرك شفطة منا الاكسجين وسكتنا عنك يا كور
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) (قّ:18)
بالله عليك أخي الغالي/ أختي الغالية ألا ترعبك هذه الآية لوحدها فكيف أن قرأنا هذه الآية وهي التي كتبتُ موضوعي من أجلها :
(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) (الزمر:56)
الجابر يدرب الشباب ليحقق متطلبات ورغبات الهلال للوصول للدوري
ماتحتاج فهم وتفكير
يا محمود احمد صحح الخطا
من /// وجمع الهلال 20 نقطه
الى /// وجمع الشباب 20 نقطه
هذا نجم عالمي عجز فريق الدلال يصل لربع شهرته وهو أسطورة حقيقة باهدفه الخرافية مو أسطورة من ورق صناعة إعلامية محلية مثل مدرب الغفلة