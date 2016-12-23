جامعة مصرية تقيم حفل تخرج بمشاركة راقصات روسيات

القاهرة (صدى):

تداولت تقارير اخبارية مصرية نبأ عرض راقص لروسيات أقامته كلية الصيدلة بالإسماعيلية في حفل تخريج دفعة جديدة من الخريجات .

و بحسب جريدة “الشرق” المصرية فإن العرض أثار غضب العديد من المواطنين والصيادلة ، و اعتبره كثيرون إهانة لجموع الصيادلة وطالبوا بمحاسبة القائمين على الحفل.

و أشارت الصحيفة أن نقابة الصيادلة قد نظمت الحفل لتكريم خريجي الصيادلة الجدد بحضور نقيب صيادلة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، الذين كرموا الخريجين الجدد ومنحهم شهادات التقدير.

وفي نهاية الاحتفال، فوجئ الحضور بتقديم عرض لراقصات روسيات تضمن عدة فقرات راقصة بملابس غير لائقة ما أثار استياء الحضور أوجد حالة من الرفض والإدانة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الصور وفقرات الفيديو المصورة عليها.