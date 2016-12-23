جامعة مصرية تقيم حفل تخرج بمشاركة راقصات روسيات

تداولت تقارير اخبارية مصرية نبأ عرض راقص لروسيات أقامته كلية الصيدلة بالإسماعيلية في حفل تخريج دفعة جديدة من الخريجات .
و بحسب جريدة “الشرق” المصرية فإن العرض أثار غضب العديد من المواطنين والصيادلة ، و اعتبره كثيرون إهانة لجموع الصيادلة وطالبوا بمحاسبة القائمين على الحفل.
و أشارت الصحيفة أن نقابة الصيادلة قد نظمت الحفل لتكريم خريجي الصيادلة الجدد بحضور نقيب صيادلة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، الذين كرموا الخريجين الجدد ومنحهم شهادات التقدير.
وفي نهاية الاحتفال، فوجئ الحضور بتقديم عرض لراقصات روسيات تضمن عدة فقرات راقصة بملابس غير لائقة ما أثار استياء الحضور أوجد حالة من الرفض والإدانة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الصور وفقرات الفيديو المصورة عليها.
5 تعليقات
روسيات يعني مستورد مافي صناعة محلية
المهم تخرجوا و حصلوا علي الشهادة
ماصار حتفال تخرج صار حفل زواج .لا وروسيات يعني جايبين من برا مصر ع اساس مافيه راقصات مصريات .
ما قصرت الجامعه في حق المتخرجين واكرمتهم بالراقصات الروسيات ولكن كان المفروض تكون الراقصات من بنات البلد خيرا من صرف الاموال على الاجانب
حسبي الله ونعم الوكيل ,,,,
اقتربت الساعة يا مسلمين ! والله اوشكت على النهاية. ما ذا حدث للامة الإسلامية؟
هل هذه أمة محمد؟ كل الخزي والعار …… لا حوا ولا قوة الا بالله