محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بالسجن 10 سنوات لـ«دشتي» لإساءته للمملكة

خالد الظفيري (صدى):

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

والغت المحكمة، حكم محكمة الجنايات ببراءة دشتي، في القضية التى رفعها السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ضد دشتي.

وكان السفير السعودي قد خاطب دشتي قائلا: «لماذا لا تأتي إلى الكويت وتدافع أمام قضائها المستقل عن نفسك، ولماذا تهاجم السعودية التي كانت لها مواقف تاريخية مع الكويت وغيرها».