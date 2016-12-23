السهلاوي يعود للنصر قبل ديربي الهلال

محمود أحمد (صدى):

عاد محمد السهلاوي مهاجن نادي النصر في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للقاء الهلال يوم الاثنين المقبل في لقاء دور نصف نهائي كأس ولي العهد بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن الملاعب الفترة الماضية.

ومن جهة اخري يغيب يحي الشهري عن الفريق النصراوي خلال الفترة المقبلة بسبب شعوره بالام في الكتف ابعدته عن التدريبات اليوم.

ويعقد المدير الفني للنصر ماميتش وحسن الراهب لاعب الفريق مؤتمرا صحفيا غدا السبت للحديث عن لقاء فريقه مع الهلال.