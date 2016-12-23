الطفل المغامر يفجرها مدوية “لا جن في حريق السلامة بالقنفذة”

محمد بن شقيه (صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر أحد رواد “سناب شات” يدعى المغامر مقطع فيديو يوضح فيه أن ما حدث في بلدة السلامة بحلي جنوب القنفذة من سلسلة حرائق يعود سببه لطفل من أفراد إحدى العائلات المتضررة ، وبحسب ما أورده المغامر فإنه تم ضبط الطفل متلبسا أثناء تواجده في المنزل ، واعترف الطفل بجرمه.

وفي ذات الصدد ، أبدى عدد من متداولي المقطع ذهولهم من قدرة الطفل على إشعال الحرائق في أكثر من منزل وفي أكثر من مرفق دون أن يشعر به أحد ، أو أن يتضح عليه دلائل اشتباه ، ويرى آخرون بأن ما أورده المغامر غير منطقي ويتعارض مع العديد من الأحداث كنشوب بعض الحرائق أثناء تواجد الطفل خارج المنطقة برفقة عائلته.

وفي سياق آخر ، كشف عدد من المختصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الطفل قد يكون مصابا بداء هوس الحرائق .

ويتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانا مفصلا بالحادثة بعد اكتمال التحقيقات وكشف تفاصيلها ومسبباتها .

حيث نشرت في أوقات سابقة عددا من التقارير حول الحرائق ونشوبها في أكثر من موقع على مدى الثلاثة الأشهر الماضية بالقنفذه.