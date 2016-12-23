الطفل المغامر يفجرها مدوية “لا جن في حريق السلامة بالقنفذة”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر أحد رواد “سناب شات” يدعى المغامر مقطع فيديو يوضح فيه أن ما حدث في بلدة السلامة بحلي جنوب القنفذة من سلسلة حرائق يعود سببه لطفل من أفراد إحدى العائلات المتضررة ، وبحسب ما أورده المغامر فإنه تم ضبط الطفل متلبسا أثناء تواجده في المنزل ، واعترف الطفل بجرمه.
وفي ذات الصدد ، أبدى عدد من متداولي المقطع ذهولهم من قدرة الطفل على إشعال الحرائق في أكثر من منزل وفي أكثر من مرفق دون أن يشعر به أحد ، أو أن يتضح عليه دلائل اشتباه ، ويرى آخرون بأن ما أورده المغامر غير منطقي ويتعارض مع العديد من الأحداث كنشوب بعض الحرائق أثناء تواجد الطفل خارج المنطقة برفقة عائلته.
وفي سياق آخر ، كشف عدد من المختصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الطفل قد يكون مصابا بداء هوس الحرائق .
ويتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانا مفصلا بالحادثة بعد اكتمال التحقيقات وكشف تفاصيلها ومسبباتها .
حيث نشرت في أوقات سابقة عددا من التقارير حول الحرائق ونشوبها في أكثر من موقع على مدى الثلاثة الأشهر الماضية بالقنفذه.
7 تعليقات
الله المستعان ..طيب لو.توفى احد فيها من الي يتحمل موته ..الشغله لعب يعني ..
الحرب العالمية الثالثة
المؤامرة الدولية على المملكة العربية السعودية
كشف تقرير صحفي مسرب من معلومات استخبارتية سرية عن مخطط دولي كبير وخطير جدا لقيام حرب عالمية ثالثة ومؤامرة دولية كبرى على المملكة العربية السعودية خاصة والدول العربية عامة!!!
وقد ذكر التقرير أبرز وأهم ما جاء في هذا المخطط من أهداف ومراحل تنفيذه على شكل عدة نقاط كالتالي:
١- تمكين الشيعة من بسط نفوذهم واستكمال سيطرتهم على العراق وسوريا واليمن والسيطرة على أهم المضايق والممرات المائية كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والتحكم بالملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر!
٢- إتفاق سري غير معلن بين كل من أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل على تهجير أهل السنة من الشام!
والبداية من سوريا فبعد أن تم تهجير نصف سكان سوريا في أقل من خمس سنوات يتم تهجير من تبقى منهم خلال خمس سنوات أخرى!
٣- إقامة دولة إسرائيل الكبرى وحدودها من الفرات إلى النيل بحيث تعطي إيران لإسرائيل أجزاء كبيرة من سوريا ولبنان وتمهد لها الطريق لاحتلال الأردن وأجزاء كبيرة من مصر كسيناء وقناة السويس بذريعة محاربة الإرهاب!
٤- تقوم كل من أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا بمساعدة إيران على إسقاط دول الجزيرة العربية وإحتلالها وتقسيمها وإقامة دويلات شيعية تابعة وخاضعة لإيران وذلك مقابل صفقة قد تم الإتفاق عليها!
٥- الاتفاق على تقاسم ثروات النفط والغاز والمعادن في الجزيرة العربية بين الدول المتحالفة كالتالي: أمريكا ٣٠٪ روسيا ٢٠٪ إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ٣٠٪ إيران ٢٠٪ !
٦- تدريب وتجهيز خمسة مليون مقاتل شيعي من جنسيات مختلفة لغزو واجتياح المملكة العربية السعودية ودول الخليج من جميع الجهات يتوزعون على خمسة جيوش قوام كل جيش مليون مقاتل يتم إعدادهم وتدريبهم وتجهيزهم في خمس دول هي إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن!
٧- إرسال مليون مقاتل شيعي للمملكة العربية السعودية على هيئة حجاج ومعتمرين وزائرين ووافدين وعمال ومستثمرين من جنسيات مختلفة ومهمتم البقاء داخل المملكة في أماكن محددة لهم حتى يحين موعد خروجهم!
٨- تهييج الشارع السعودي والعربي والإسلامي داخل المملكة ضد نظام الحكم من قبل الشيعة المحليين والوافدين والعملاء والخونة من العلمانيين والليبراليين وإحداث قلقلة وبلابل وفتن ومظاهرات واضطرابات وثورات داخل المملكة وبقية دول الخليج!
٩- وضع المملكة العربية السعودية على القائمة السوداء بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعم التطرف والإرهاب وحظر بيع جميع أنواع الأسلحة للمملكة وإلغاء جميع الصفقات والإتفاقيات والعقود الموقعة مع المملكة ومصادرها أموالها!
١٠- فرض حصار أقتصادي شامل على المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتوقيف جميع المواني والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وإيقاف تصدير النفط والغاز وجميع الصادرات المحلية!
١١- تجميد جميع أرصدة المملكة العربية السعودية ودول الخليج في جميع البنوك الدولية ومصادرتها جميعا بما في ذلك اموال المؤسسات والشركات الخاصة والعامة وأموال الملوك والأمراء والأغنياء والأثرياء والتجار والمستثمرين بحجة دعم التطرف والإرهاب!
١٢- فك الحصار الأقتصادي على إيران وإلغاء كافة العقوبات الدولية عليها والسماح لها بتصدير كافة منتجاتها المحلية إلى جميع الأسواق العالمية وزيادة إنتاجها وتصديرها للنفط والغاز لتغطية احتياج السوق العالمية بدلا عن النفط الخليجي!
١٣- السماح لإيران بتقوية وتعزيز كافة قدراتها العسكرية وتنمية وتطوير منظومتها الدافعية والهجومية وغض الطرف عنها في تطوير برنامجها النووي وإمتلاك قنبلة نووية ذرية إذا لزم الأمر لضرب المملكة العربية السعودية!
١٤- دعم وتسليح إيران من قبل روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وتزويدها بأحدث الأسلحة الفتاكة المتطورة بمختلف أنواعها بما فيها جميع انواع الطائرات والصواريخ الباليستية والمدافع والدبابات والمدرعات وأضخم الأساطيل البحرية من السفن والبوارج الحربية والمدمرات ونشر عدة قواعد بحرية تحيط بالجزيرة العربية من كل الجهات!
١٥- نصب ألف قاعدة ومنصة إطلاق صواريخ باليستية حول الجزيرة العربية من كل الجهات تستطيع إطلاق أكثر من ألف صاروخ باليستي في الساعة الواحدة!
١٦- تحييد جميع الدول العربية والإسلامية عن المشاركة في الحرب للدفاع عن المملكة العربية السعودية بخلق فتن وأزمات وانقسامات وصراعات فيها وتوجيه ضربات استباقية لبعض الدول كمصر والسودان واحتلال دول بأكملها كالأردن وأجزاء من بعض الدول وتقسيم البعض الآخر!
١٧- لإمتصاص غضب الشعوب العربية والإسلامية وتهدئتها وتجنبا لردود الأفعال تعلن الدول الكبرى عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة أن منطقة بلاد الحرمين والأماكن المقدسة من مكة إلى المدينة خط أحمر ومنطقة آمنة تحت حماية قوات عربية وإسلامية ويمنع نقل الصراع إليها ، وأن ما يجري في المناطق الأخرى هو شأن داخلي وثورات شعبية يمنع التدخل الخارجي فيها!
١٨- توجيه وانطلاق مليون شيعي باتجاه الأردن ومصر يرفعون شعار تحرير فلسطين وفك الحصار عن غزة لكسب تعاطف وتأييد جماهير المسلمين من العوام الجهال، ومهمتهم إحتلال الأردن وسيناء وعمل مناوشات مع إسرائيل على الحدود ثم يهربون وينسحبون ويمكنون إسرائيل من إحتلال غزة والأردن وسيناء تمهيدا لقيام دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل!
وهذا ينفذ الآن على ارض الواقع
الاتفاق الامريكي الإيراني
الحشد الشيعي في العراق
الدعم الإيراني الحوثيين والشيعه في البحرين ولبنان وسوريا وغيرها
تجنيد الشيعه المرتزقة من باكستان وافغانستان وإفريقيا وغيرها
التقارب الغربي الإيراني وتبادل السفراء
التعاون الروسي الإيراني الامريكي واستخدام القواعد الايرانيه.
استخدام السذج من المسلمين من الصوفية والمبتدعين والعلمانيين لمحاربة عقيدة اهل السنه والجماعه السليمه. قيام موتمر جروزني في الشيشان وتصريحات مشايخ ابليس في مصر والإعلام المصري للتحريض على السعوديه كل هذا جزء من المخطط.
اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن غدر الخونة ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. آمين …
للنشر والتعميم على أوسع نطاق إلى جميع الأصدقاء وفي كل المجموعات حتى يعلم العرب والمسلمون حقيقة هذا المخطط الكبير الخطير ويستيقظوا قبل فوات الأوان .
هذا جني
يااااسيد مكني الشهراني
جميع ماتم ذكره منك هذا شي معروف من سنوااااااات
ولاكن ثق تماما بأن دول الخليج قادره على التصدي بعون الله
مارس حياتك الطبيعيه وكمل دراستك وابحث عن مستقبلك ومستقبل أهلك وعياااالك
ولاتترك مجال لهذي الامور أن تعكر صفوك أو تأثر على نفسيتك
ابتسم واستمتع بهذي الحيااااااه فهي أجمل مما نررررراه
مأتم ذكره من الطفل غير صحيييييييح يمكن أحد ظحك عليه بكم ريال قاله قول هالكلمتين
مأتم ذكره من الطفل غير صحيييييييح يمكن أحد ظحك عليه بكم ريال قاله قول هالكلمتين
الله يكفينا شرهم ياروميو ..ويديم نعمة الامن والامان علينا ..ونحمد الله ونشكره علىفضله ونعمته والله عايشين بنعمه وامن الحمد لله ..وصح لسانك ياروميو ..