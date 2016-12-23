أهالي طريف لجامعة الشمالية : #طريف_بحاجه_تخصصات_جامعيه

خالد الضبيبي (صدى):

طالب أولياء أمور طلاب وطالبات كلية العلوم والآداب في محافظة طريف ادارة جامعة الحدود الشمالية بافتتاح أقسام جديدة للهندسة والطب والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل .

مشيرين إلى غالبية الطلاب والطالبات يرغبون في الدراسة والتخصص في تلك اﻻقسام مع وجود مدينة وعد الشمال الصناعية بالقرب من المحافظه وازدياد نسبة السكان وإنهاء معاناة الكثير من الأسر الذين قاموا بإرسال أبنائهم وبناتهم للدراسة في باقي مدن ومحافظات المملكة للبحث عن تخصصات يفترض أن تكون موجوده في فرع جامعة الحدود الشمالية في طريف .

مشيرين إلى أن ظروف العديد من الأسر لا تسمح بإرسال أبنائهم وبناتهم لإكمال دراستهم في خارج المحافظة الذين أصبحوا بين خيار ترك الدراسة الجامعية أو أختيار تخصصات ﻻ تتوافق مع رغباتهم أو الدراسة خارج المحافظة ، لافتين إلى ان العديد من الطلبه والطالبات تركوا الدراسة الجامعية لعدم توفر اﻻقسام المناسبة لرغباتهم وعدم القدره على الدراسه خارج المحافظة.