اغتصاب جماعي لـ15 فتاة داخل رعاية بالمغرب

الرباط (صدى):
كشف عدد من وسائل الإعلام المغربية تفاصيل كارثة إنسانية حول تعرض 15 فتاة داخل دار رعاية خاصة لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الشباب.
تفاصيل الواقعة كشف عنها الاتحاد النسائي الحر- وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط- موضحة أنه قبل أيام قليلة تعرضت 15 فتاة للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.
وأوضح الاتحاد أن الضحايا نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى “الحسناء”، كانت ناشطات الاتحاد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية القامرة بالرباط، لكن سيكتشفن أنها لقيت حتفها مرمية في بئر مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي الذي تسبب في غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، في صفوف التنظيمات الحقوقية والنسائية المغربية.
14 تعليق
15 يادافع البلا
ربنا لا يربح و لا يكسب كل من اشترك و ربنا ان شاء الله يأخذ حقهم فالله يمهل ولا يهمل
يحرم مافهمت الصياغه ضايعه
وكيف تم الاعتداء عليهن وهن في دار الرعاية سموها دار الاهمال انسب
نسأل الله السلامه !
يانشعتي فهمتي شي
هاه يا اخوان حقوق الانسان لمثل هذي الحالات
شكل عندهم مربعانية
مثلنا🤔🤔🤔
لاحول ولاقوتة الا بالله .15 حرام عليهم الله لايوفقهم ولايسامحهم لزم اعدام .بعدين وين الحراس والمسؤلين عن الدار كيف ادخول اذاكانت عليها حراسه .الظاهر ما عندهم حراسه مخلينها كذا .كل من يعمل في هذه الدار لزم يحاسب لانهم مشتركين با الاثم .
حسبي الله ونعم الوكيل على كل نفس ظالمه ومجرمه لتحرق في نار جهنم لعنه الله على من يحاول يقتل امرأة لا حول ولا قوة إلا باالله
السؤال تم الاغتصاب داخل المركز والا خارج المركز ؟ ان كان خارج المركز فلا بأس ولكن المشكله ان كان الاغتصاب داخل المركز وعاده يكون على المركز حراسه من النساء فأحتمال هناك اتفاق بين احارسات والشباب المغتصبين للفتيات داخل المركز
والله انك جبت السؤال اللي يقربع في قلبي من امس
والله انك جبت السؤال اللي يقربع في قلبي من امس يابو عمار
حسبي الله ونعم الوكيل