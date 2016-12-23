اغتصاب جماعي لـ15 فتاة داخل رعاية بالمغرب

الرباط (صدى):

كشف عدد من وسائل الإعلام المغربية تفاصيل كارثة إنسانية حول تعرض 15 فتاة داخل دار رعاية خاصة لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الشباب.

تفاصيل الواقعة كشف عنها الاتحاد النسائي الحر- وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط- موضحة أنه قبل أيام قليلة تعرضت 15 فتاة للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.

وأوضح الاتحاد أن الضحايا نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى “الحسناء”، كانت ناشطات الاتحاد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية القامرة بالرباط، لكن سيكتشفن أنها لقيت حتفها مرمية في بئر مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي الذي تسبب في غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، في صفوف التنظيمات الحقوقية والنسائية المغربية.