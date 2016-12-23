  • نشر : 2016/12/23 - 8:38 م
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  • 14 تعليق
  • منوعات

اغتصاب جماعي لـ15 فتاة داخل رعاية بالمغرب

اغتصاب جماعي لـ15 فتاة داخل رعاية بالمغرب
الرباط (صدى):

كشف عدد من وسائل الإعلام المغربية تفاصيل كارثة إنسانية حول تعرض 15 فتاة داخل دار رعاية خاصة لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الشباب.

تفاصيل الواقعة كشف عنها الاتحاد النسائي الحر- وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط- موضحة أنه قبل أيام قليلة تعرضت 15 فتاة للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط.

وأوضح الاتحاد أن الضحايا نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى “الحسناء”، كانت ناشطات الاتحاد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية القامرة بالرباط، لكن سيكتشفن أنها لقيت حتفها مرمية في بئر مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي الذي تسبب في غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، في صفوف التنظيمات الحقوقية والنسائية المغربية.




14 تعليق


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 302 ] 23/12/2016 في
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    1

    15 يادافع البلا

  2. نجاة محمد [ عدد التعليقات: 903 ] 23/12/2016 في
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    2

    ربنا لا يربح و لا يكسب كل من اشترك و ربنا ان شاء الله يأخذ حقهم فالله يمهل ولا يهمل

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    3

    يحرم مافهمت الصياغه ضايعه

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 24/12/2016 في
    رد
    4

    وكيف تم الاعتداء عليهن وهن في دار الرعاية سموها دار الاهمال انسب

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9053 ] 24/12/2016 في
    رد
    5

    نسأل الله السلامه !

  6. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
    رد
    6

    يانشعتي فهمتي شي

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    7

    هاه يا اخوان حقوق الانسان لمثل هذي الحالات

  8. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11167 ] 24/12/2016 في
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    8

    شكل عندهم مربعانية
    مثلنا🤔🤔🤔

  9. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 332 ] 24/12/2016 في
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    9

    لاحول ولاقوتة الا بالله .15 حرام عليهم الله لايوفقهم ولايسامحهم لزم اعدام .بعدين وين الحراس والمسؤلين عن الدار كيف ادخول اذاكانت عليها حراسه .الظاهر ما عندهم حراسه مخلينها كذا .كل من يعمل في هذه الدار لزم يحاسب لانهم مشتركين با الاثم .

  10. M-512 [ عدد التعليقات: 37 ] 24/12/2016 في
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    10

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل نفس ظالمه ومجرمه لتحرق في نار جهنم لعنه الله على من يحاول يقتل امرأة لا حول ولا قوة إلا باالله

  11. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7808 ] 24/12/2016 في
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    11

    السؤال تم الاغتصاب داخل المركز والا خارج المركز ؟ ان كان خارج المركز فلا بأس ولكن المشكله ان كان الاغتصاب داخل المركز وعاده يكون على المركز حراسه من النساء فأحتمال هناك اتفاق بين احارسات والشباب المغتصبين للفتيات داخل المركز

  12. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    12

    والله انك جبت السؤال اللي يقربع في قلبي من امس

  13. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    13

    والله انك جبت السؤال اللي يقربع في قلبي من امس يابو عمار

  14. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 386 ] 24/12/2016 في
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    14

    حسبي الله ونعم الوكيل


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