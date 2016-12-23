بالفيديو.. مفاهيم خاطئة عن الفم والأسنان

الرياض (صدى):

قاموا طلاب كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة محمد الشريف وفهد القحطاني وفيصل خلف, بعمل فيديو قصير في جانب التوعية والرعاية الصحية بما يتعلق بالفم والأسنان, وهو كيف أن نحوّل المفاهيم الخاطئة إلى صحيحة.

العمل كان من إشراف د.عبدالرحمن السفان, وفيه جاءت مشاركة عالمية من اليابان بلوحة فنية من الفنان نوبوتاكا تعبر عن الإسلام وسوريا, كما وجه القائمين على العمل الشكر الجزيل إلى د.أسامة المقيرن و د.عمر القاضي و د.راكان شاهين, على تبنيهم فكرة هذا العمل التي جاء بها فيصل خلف وشاركه في إعدادها فهد القحطاني ومحمد الشريف.