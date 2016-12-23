نقل ركاب الطائرة الليبية المخطتفة إلى مطار طرابلس

طرابلس (صدى):

أكد سفير ليبيا في مالطا الحبيب الأمين، اليوم الجمعة وصول طائرة تابعة لشركة الخطوط الإفريقية لبدء نقل ركاب الطائرة المخطوفة إلى مطار طرابلس.

وأكد السفير الليب -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية- سلامة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 118 بينهم 111 راكباً، و7 أفراد طاقم.

وأضاف أن الطائرة تخضع في الوقت الحالي لفحص أمني وفني للتأكد من سلامتها وقدرتها على المغادرة في وقت لاحق.

وعن مصير المختطفين، قال الأمين “هم في قبضة الأمن المالطي، ونهتم في الوقت الحالي بسلامة الركاب ولم نتحدث الآن عن أي جانب أمني”.

كانت السلطات المالطية قد أعلنت اعتقال خاطفي الطائرة الليبية بعد تسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية بالمطار، عقب الإفراج عن كامل ركاب وطاقم الطائرة المختطفة.

وكان وزير خارجية حكومة الوفاق قد قال -في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم- إن الخاطفين شابان قالا إنهما من أنصار جماعة تدعى (الفاتح الجديد).