ألمانيا تقدم 18 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين

وكالات (صدى):

قدمت ألمانيا 18 مليون يورو ، إلى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من اجل مساعدة اللاجئيين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.

وقالت “الأونروا” في بيان أنها تلقت التبرع من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لدعم النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

وأفادت أن المبلغ سيدعم خدماتها التربوية والصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين تضرروا جراء الصراع المتفجر في سوريا.

يذكر أن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان وفق إحصائيات “الأونروا” لعام 2015 م بلغ 42.5 ألفاً .