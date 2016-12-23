اعتماد ترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة

علي القحطاني (صدى):

اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجا للخدمات مقدما لذوي الإعاقة السمعية في يوم الجمعة، يشتمل على تجهيز المصلى من جميع النواحي, بالإضافة إلى عرض بعض المواد المرئية المسجلة من خطب ودروس وفتاوى عبر شاشة كبيرة خصصت لذلك, بعد ذلك تترجم خطبة الجمعة بالموقع مباشرة بلغة الإشارة, فيما يقام بعد الانتهاء من صلاة الجمعة درس قصير والإجابة عن بعض أسئلتهم واستفساراتهم التي تتم ترجمتها- أيضا- بلغة الإشارة.

وأوضح مدير الخدمات الاجتماعية بالرئاسة الدكتور مسفر بن عامر عسيري، أنه خصص للبرنامج موقع داخل المسجد الحرام مجاور لباب رقم (93) في الدور الأرضي بتوسعة الملك فهد – رحمه الله – ويجهز بشكل أسبوعي بمياه زمزم اللازمة, وتوزيع السواك، وتزويده بعدد من المصاحف والكتيبات والمطويات, وأيضًا توزيع بطاقات الرموز الإرشادية, مما كان له الأثر الطيّب على هذه الفئة المهمة

وأكد أن هذه البرامج تأتي حرصًا من الرئاسة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله- صلى الله عليه وسلم-، واهتمامًا بهذه الفئة الغالية على قلوبنا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة