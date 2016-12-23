مقتل القيادي الحوثي أبو عاصم وعدد من مرافقيه بنيران الجيش اليمني

فهمي محمد (صدى):

أعلنت قناة الإخبارية في نبأ عاجل مقتل القيادي الحوثي أبو عاصم وعدد من مرافقيه في المعارك الدائرة في محيط معسكر التشريفات بنيران عناصر الجيش اليمني شرق تعز.

هذا و تواصل المليشيا الإنقلابية، اليوم الجمعة، قصفها العشوائي للأحياء الشرقية، وسمعت دوي الانفجارات في مختلف أرجاء المدينة.

وأوضحت مصادر ، أن مليشيات الحوثي وقوات صالح قصفت أحياء المنطقة الشرقية وسقطت قذيفتان على مدرسة الشعب وحوض الأشرف وسط المدينة.

وبينت، أن دبابة المليشيات الحوثية المتمركزة في سوفتيل قصفت حي الدعوة ومستشفى الكندي المسيطر عليه الجيش والمقاومة.