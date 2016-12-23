بالفيديو .. نجل شهيد ينشر أخر رسالة لوالده قبل استشهاده

بالفيديو .. نجل شهيد ينشر أخر رسالة لوالده قبل استشهاده
راشد آل شرية (صدى):

نشر نجل الشهيد عبدالرزاق الملحم مقطع فيديو مؤثر لوالده يمثل آخر رساله وصلتهم منه قبل استشهاده على الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن

و يظهر الفيديو النقيب الملحم مبتسما وهو يحمل سلاحه،و يقول كيفك يا بابا يا عهد، وكيفك يا متعب؟ أنا حبيت أرسلكم هذا المقطع عشان أقولكم أنا ماني مشغول عنكم.

وعلق نجله متعب على الفيديو قائلا إنهما كانا يتضايقان حينما ينشغل والدهما عنهما، ولكنهما الآن يتمنيان أنه موجود حتى ولو كان منشغلا عنهما.

و استشهد النقيب الملحم قبل خمسة أشهر برفقة 6 جنود أثناء التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمنطقة الربوعة.

 




9 تعليقات


  1. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 386 ] 23/12/2016 في
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    1

    لا اله الا الله
    الله يرحمه
    الله يرحم جميع اموات المسلمين

  2. الهااااجس [ عدد التعليقات: 163 ] 23/12/2016 في
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    2

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  3. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 770 ] 23/12/2016 في
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    3

    الله يصبر قلوبكم يارب ..فقد الاب شي عظيم ..الله يرحمه ويغفر له ..شهيد بأذن الي ماتنام عينه ..

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 23/12/2016 في
    رد
    4

    الله يرحمة ويتقبلة من الشهداء

  5. شقرديه [ عدد التعليقات: 9 ] 24/12/2016 في
    رد
    5

    الله يرحمه يارب ويتقبله من الشهداء ويرحم اموات المسلمين اجمعين

  6. شقرديه [ عدد التعليقات: 9 ] 24/12/2016 في
    رد
    6

    الله يرحمه يارب ويتقبله من الشهداء ويرحم اموات المسلمين اجمعين

  7. مها الحربي [ عدد التعليقات: 5 ] 24/12/2016 في
    رد
    7

    عليه أفضل الصلاة واتم التسليم

  8. لايكثـــر [ عدد التعليقات: 18790 ] 24/12/2016 في
    رد
    8

    الله يرحمه

  9. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7807 ] 24/12/2016 في
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    9

    الله يرحمة ويتقبلة من الشهداء والصديقين


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