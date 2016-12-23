بالفيديو .. نجل شهيد ينشر أخر رسالة لوالده قبل استشهاده

راشد آل شرية (صدى):

نشر نجل الشهيد عبدالرزاق الملحم مقطع فيديو مؤثر لوالده يمثل آخر رساله وصلتهم منه قبل استشهاده على الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن

و يظهر الفيديو النقيب الملحم مبتسما وهو يحمل سلاحه،و يقول كيفك يا بابا يا عهد، وكيفك يا متعب؟ أنا حبيت أرسلكم هذا المقطع عشان أقولكم أنا ماني مشغول عنكم.

وعلق نجله متعب على الفيديو قائلا إنهما كانا يتضايقان حينما ينشغل والدهما عنهما، ولكنهما الآن يتمنيان أنه موجود حتى ولو كان منشغلا عنهما.

و استشهد النقيب الملحم قبل خمسة أشهر برفقة 6 جنود أثناء التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمنطقة الربوعة.