بالفيديو .. نجل شهيد ينشر أخر رسالة لوالده قبل استشهاده

راشد آل شرية (صدى):
نشر نجل الشهيد عبدالرزاق الملحم مقطع فيديو مؤثر لوالده يمثل آخر رساله وصلتهم منه قبل استشهاده على الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن
و يظهر الفيديو النقيب الملحم مبتسما وهو يحمل سلاحه،و يقول كيفك يا بابا يا عهد، وكيفك يا متعب؟ أنا حبيت أرسلكم هذا المقطع عشان أقولكم أنا ماني مشغول عنكم.
وعلق نجله متعب على الفيديو قائلا إنهما كانا يتضايقان حينما ينشغل والدهما عنهما، ولكنهما الآن يتمنيان أنه موجود حتى ولو كان منشغلا عنهما.
و استشهد النقيب الملحم قبل خمسة أشهر برفقة 6 جنود أثناء التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمنطقة الربوعة.
9 تعليقات
لا اله الا الله
الله يرحمه
الله يرحم جميع اموات المسلمين
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
الله يصبر قلوبكم يارب ..فقد الاب شي عظيم ..الله يرحمه ويغفر له ..شهيد بأذن الي ماتنام عينه ..
الله يرحمة ويتقبلة من الشهداء
الله يرحمه يارب ويتقبله من الشهداء ويرحم اموات المسلمين اجمعين
الله يرحمه يارب ويتقبله من الشهداء ويرحم اموات المسلمين اجمعين
عليه أفضل الصلاة واتم التسليم
الله يرحمه
الله يرحمة ويتقبلة من الشهداء والصديقين