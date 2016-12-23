رئيس الاتحاد: أرسلنا مبلغ عقوبة مانسو للفيفا

محمود أحمد (صدى):
صرح حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد علي أن النادي حول مبلغ 9228 دولار الي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل حل قضية عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الفريق بسبب مستحقات اللاعب مانسو.
صرح حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد علي أن النادي حول مبلغ 9228 دولار الي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل حل قضية عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الفريق بسبب مستحقات اللاعب مانسو.
وقال باعشن في تصريحات له اليوم الجمعة :” بالامس تم تحويل المبلغ الي الاتحاد الدولي والغاء قرار خصم النقاط سيصدر نهاية إجازة أعياد الميلاد في أوروبا”.
وكان الاتحاد الدولي قد أرسل خطابا لنظيره السعودي لخصم 3 نقاط من رصيد العميد في الدوري بسبب المستحقات المتأخرة.