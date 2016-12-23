رئيس الاتحاد: أرسلنا مبلغ عقوبة مانسو للفيفا

محمود أحمد (صدى):

صرح حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد علي أن النادي حول مبلغ 9228 دولار الي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل حل قضية عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الفريق بسبب مستحقات اللاعب مانسو.

وقال باعشن في تصريحات له اليوم الجمعة :” بالامس تم تحويل المبلغ الي الاتحاد الدولي والغاء قرار خصم النقاط سيصدر نهاية إجازة أعياد الميلاد في أوروبا”.

وكان الاتحاد الدولي قد أرسل خطابا لنظيره السعودي لخصم 3 نقاط من رصيد العميد في الدوري بسبب المستحقات المتأخرة.