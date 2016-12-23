لواء شرطة مصري سابق يطلق الرصاص على زوجته لهذا السبب !!

القاهرة (صدى):
كشفت التحقيقات أن لواء شرطة مصري سابق متهم بقتل زوجته بالعمرانية جنوب الجيزة ارتكب الجريمة بسبب خلافات علي مشاهدة التليفزيون.
و أفادت التحقيقات أن المتهم طعنته زوجته 3 طعنات نافذة فاخرج سلاحه المرخص وأطلق عليها الرصاص ليرديها قتيله ونقلا معًا لمستشفى أم المصريين، حيث لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة بينما تم إسعاف الزوج.
7 تعليقات
يعني الزوج يحب يشاهد الافلام والزوجه تتابع مسلسل فختلفوا فقتتلوا . مو مشكله عويصه
لا حول ولا قوة إلا بالله قتل لاتفه الأسباب بسبب ريموت
كنتم كسرتم التلفاز بدل ما تقتلون بعض
الله لايبلانا يتذابحون عشان تلفزيون .ناس موصاحيه .يمكن صعيديين ماعندهم لعب كل شي عندهم جد .
هو دمر حياته وحياة زوجته ؟!نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في الدنياوالآخرة
ياجماعة من احد اسباب المشكلة ويمكن الاهم
جلوس المتقاعد بالبيت وخاصة اذا كان يناقر ام الاعيال ومذهبه ضيق
ياخي روح اطلع تمشا احفر ادفن بيع اشتري اخسر المهم لا تجلس فاضي جالس للناس هذا ليه وهذا ليه
ورحم الله المتوفاه واسكنها فسيح جناته
والله يكون بعون المبتلي ..
الله لايبلانا القتل عندهم زي السلام عليكم