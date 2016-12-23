لواء شرطة مصري سابق يطلق الرصاص على زوجته لهذا السبب !!

القاهرة (صدى):

كشفت التحقيقات أن لواء شرطة مصري سابق متهم بقتل زوجته بالعمرانية جنوب الجيزة ارتكب الجريمة بسبب خلافات علي مشاهدة التليفزيون.

و أفادت التحقيقات أن المتهم طعنته زوجته 3 طعنات نافذة فاخرج سلاحه المرخص وأطلق عليها الرصاص ليرديها قتيله ونقلا معًا لمستشفى أم المصريين، حيث لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة بينما تم إسعاف الزوج.