  • نشر : 2016/12/23 - 7:26 م
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لواء شرطة مصري سابق يطلق الرصاص على زوجته لهذا السبب !!

لواء شرطة مصري سابق يطلق الرصاص على زوجته لهذا السبب !!
القاهرة (صدى):

كشفت التحقيقات أن لواء شرطة مصري سابق متهم بقتل زوجته بالعمرانية جنوب الجيزة ارتكب الجريمة بسبب خلافات علي مشاهدة التليفزيون.

و أفادت التحقيقات أن المتهم طعنته زوجته 3 طعنات نافذة فاخرج سلاحه المرخص وأطلق عليها الرصاص ليرديها قتيله ونقلا معًا لمستشفى أم المصريين، حيث لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة بينما تم إسعاف الزوج.




7 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7807 ] 23/12/2016 في
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    1

    يعني الزوج يحب يشاهد الافلام والزوجه تتابع مسلسل فختلفوا فقتتلوا . مو مشكله عويصه

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 302 ] 23/12/2016 في
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    2

    لا حول ولا قوة إلا بالله قتل لاتفه الأسباب بسبب ريموت

  3. نجاة محمد [ عدد التعليقات: 903 ] 23/12/2016 في
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    3

    كنتم كسرتم التلفاز بدل ما تقتلون بعض

  4. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 332 ] 24/12/2016 في
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    4

    الله لايبلانا يتذابحون عشان تلفزيون .ناس موصاحيه .يمكن صعيديين ماعندهم لعب كل شي عندهم جد .

  5. M-512 [ عدد التعليقات: 37 ] 24/12/2016 في
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    5

    هو دمر حياته وحياة زوجته ؟!نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في الدنياوالآخرة

  6. المسافر [ عدد التعليقات: 116 ] 24/12/2016 في
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    6

    ياجماعة من احد اسباب المشكلة ويمكن الاهم
    جلوس المتقاعد بالبيت وخاصة اذا كان يناقر ام الاعيال ومذهبه ضيق
    ياخي روح اطلع تمشا احفر ادفن بيع اشتري اخسر المهم لا تجلس فاضي جالس للناس هذا ليه وهذا ليه
    ورحم الله المتوفاه واسكنها فسيح جناته
    والله يكون بعون المبتلي ..

  7. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 24/12/2016 في
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    7

    الله لايبلانا القتل عندهم زي السلام عليكم


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