مدرب توتنهام:أوسكار اختار الأموال بدلا من كرة القدم

محمود أحمد (صدى):

هاجم ماوريسيو بوتشينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، البرازيلي اوسكار لاعب تشيلسي والمنتقل لصفوف شنجهاي الصيني مقابل 60 مليون جنيه أسترليني.

وقال بوتشتينو في تصريحات له اليوم الجمعة :” كرة القدم بالنسبة لي ليست فقط أموال، هناك قرارات لا يمكن فهمها، اوسكار اختار مطاردة المال بدلا من تعزيز حياته المهنية واستكمال مشواره الكروي مع الأندية الأوربية”.

ويتقضي أوسكار مبلغ 400 ألف استرليني في الأسبوع مع نادي الصيني الجديد.