فريق برتغالي يعتمد علي الخشونة لتصدر الدوري

محمود أحمد (صدى):

في واقعة غريبة اقترب نادي كانالس من التأهل لدوري القسم الثالث بالبرتغال من القسم الرايع حيث يعد الفريق هو اكثر فريق يلعب بخشونه في التاريخ ويعتمد تكتيك الفريق على تكسير لاعبين الخصم.

وحقق الفريق الفوز في أكثر من مباراة حيث ينسحب أمام الخصوم بسبب الخوف من الإصابات حيث يضم الفريق العديد من اللاعبين أصاحب الأجسام القوية والعضلات المفتولة لينجح النادي في تصدر جدول دوري القسم الرابع.