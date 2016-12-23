التحقيقات تكشف ملابسات زيارة “فيحان” لمدرسة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

كشفت التحقيقات أن معلم تربية رياضية تعرف قبل أيام على “فيحان” ودعاه لزيارة المدرسة بعد أن أبدى الأخير رغبته في زيارة أحد أصدقائه بالمدرسة فيما تبرأ قائد المدرسة عن دعوة فيحان.

و أوضح المعلم خلال التحقيقات بحسب “عكاظ”، أنه لم يكن يعلم أن الضيف سيتحدث للطلاب، لكنه فوجئ بأنه يقدم محاضرة للطلاب، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن اللوائح تمنع مثل هذه الزيارات إلى المدرسة، كونه نُقل إلى المدرسة حديثاً، حيث كان يعمل في مدرسة بإحدى القرى النائية.

وكان مقطع فيديو متداول، أظهر “فيحان” يقف أمام طلاب إحدى المدارس، لعدة دقائق ويلقي عليهم بعض النصائح التي تحض على القراءة بأسلوب لاقى انتقاد الكثيرين.