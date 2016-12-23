التحقيقات تكشف ملابسات زيارة “فيحان” لمدرسة الطائف

التحقيقات تكشف ملابسات زيارة “فيحان” لمدرسة الطائف
عبدالعزيز القثامي (صدى):

كشفت التحقيقات أن معلم تربية رياضية تعرف قبل أيام على “فيحان” ودعاه لزيارة المدرسة بعد أن أبدى الأخير رغبته في زيارة أحد أصدقائه بالمدرسة فيما تبرأ قائد المدرسة عن دعوة فيحان.

و أوضح المعلم خلال التحقيقات بحسب “عكاظ”، أنه لم يكن يعلم أن الضيف سيتحدث للطلاب، لكنه فوجئ بأنه يقدم محاضرة للطلاب، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن اللوائح تمنع مثل هذه الزيارات إلى المدرسة، كونه نُقل إلى المدرسة حديثاً، حيث كان يعمل في مدرسة بإحدى القرى النائية.
وكان مقطع فيديو متداول، أظهر “فيحان” يقف أمام طلاب إحدى المدارس، لعدة دقائق ويلقي عليهم بعض النصائح التي تحض على القراءة بأسلوب لاقى انتقاد الكثيرين.




7 تعليقات


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 302 ] 23/12/2016 في
    رد
    1

    مين فيحان هذا وش اذا راح مدرسة بمكن يذكر ايام الطفولة والشيطنة

  2. روميو [ عدد التعليقات: 530 ] 23/12/2016 في
    رد
    2

    هذا سفيه فقط

  3. روميو [ عدد التعليقات: 530 ] 23/12/2016 في
    رد
    3

    هذا سفيه فقط

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 302 ] 23/12/2016 في
    رد
    4

    وشلون سفيه ياروميو ياحبيب جولييت

  5. خالد [ عدد التعليقات: 588 ] 23/12/2016 في
    رد
    5

    طقعان وش دخله المدارس واحد سربوت المفروض معاقبة مدير المدرسة والمدرس الذي جابه
    ليش هذا قدوه بالله واحد سامج

  6. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 771 ] 23/12/2016 في
    رد
    6

    تصريفه من المدير حطها في ضهر مدرس الرياضه..ههههههه

  7. سعد الج [ عدد التعليقات: 405 ] 23/12/2016 في
    رد
    7

    لابد من محاسبة المعلم حتى يكون عبرة ونقول التعليم متدهور لماذا


اترك تعليق