التحقيقات تكشف ملابسات زيارة “فيحان” لمدرسة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):
و أوضح المعلم خلال التحقيقات بحسب “عكاظ”، أنه لم يكن يعلم أن الضيف سيتحدث للطلاب، لكنه فوجئ بأنه يقدم محاضرة للطلاب، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن اللوائح تمنع مثل هذه الزيارات إلى المدرسة، كونه نُقل إلى المدرسة حديثاً، حيث كان يعمل في مدرسة بإحدى القرى النائية.
كشفت التحقيقات أن معلم تربية رياضية تعرف قبل أيام على “فيحان” ودعاه لزيارة المدرسة بعد أن أبدى الأخير رغبته في زيارة أحد أصدقائه بالمدرسة فيما تبرأ قائد المدرسة عن دعوة فيحان.
و أوضح المعلم خلال التحقيقات بحسب “عكاظ”، أنه لم يكن يعلم أن الضيف سيتحدث للطلاب، لكنه فوجئ بأنه يقدم محاضرة للطلاب، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن اللوائح تمنع مثل هذه الزيارات إلى المدرسة، كونه نُقل إلى المدرسة حديثاً، حيث كان يعمل في مدرسة بإحدى القرى النائية.
وكان مقطع فيديو متداول، أظهر “فيحان” يقف أمام طلاب إحدى المدارس، لعدة دقائق ويلقي عليهم بعض النصائح التي تحض على القراءة بأسلوب لاقى انتقاد الكثيرين.
7 تعليقات
مين فيحان هذا وش اذا راح مدرسة بمكن يذكر ايام الطفولة والشيطنة
هذا سفيه فقط
هذا سفيه فقط
وشلون سفيه ياروميو ياحبيب جولييت
طقعان وش دخله المدارس واحد سربوت المفروض معاقبة مدير المدرسة والمدرس الذي جابه
ليش هذا قدوه بالله واحد سامج
تصريفه من المدير حطها في ضهر مدرس الرياضه..ههههههه
لابد من محاسبة المعلم حتى يكون عبرة ونقول التعليم متدهور لماذا