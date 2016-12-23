وفاة عاملة منزلية في حريق منزل بالخميس

محمد طحيطح (صدى):

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بخميس مشيط مساء اليوم الجمعه الموافق ٢٤-٣-١٤٣٨ بلاغا عن تصاعد دخان من منزل تعود ملكيته لاحد المواطنين مكون دورين وملحق بحي حسام بمحافظة خميس مشيط وعليه انتقلت فرق الدفاع المدني اللازمة للموقع وبالوصول اتضح تصاعد دخان كثيف من الدور الارضي اذ تم فتح باب المنزل عنوة كونه محكم الاغلاق من الداخل وتم مسح الموقع للتاكد من عدم وجود محتجزين بالمنزل وخلال البحث وجدت عاملة منزلية بصالة المنزل في حالة اغماء تام جرى اخراجها من الموقع وبعد الكشف الاولي عليها من قبل مسعفي هيئة الهلال الاحمر اتضح انها متوفاه .

فيما قامت فرقة الدفاع المدني باخماد الحريق المحدود بمواقع متفرقه وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة .

وجرى تسليم الحادث للشرطة للاشتباه في جنائيته وفق المعطيات بمسرح الحادث وما تم رصده خلال اجراءات المعاينة الاولية لاكمال اللازم حسب الاختصاص .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي .