عشريني يلقى مصرعه في مضاربة جماعية بالقريات

علي القحطاني (صدى):
لقى شاب عشريني مصرعة متأثرا بجراح أصيب بها في مضاربة جماعية مع ثمانية أشخاص بالقريات.
و أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن مركز شرطة الفيصلية بشرطة محافظة القريات تبلغ مساء الخميس من مستشفى القريات العام عن دخول مصاب عشريني بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض (سكين) بفخذه وأدخل العناية المركزة .
وأضاف أنه اتضح أن أسباب الإصابة المشاركة بمضاربة جماعية مع مجموعة من الشباب ( ثمانية أشخاص ) قبض عليهم وتم إيداعهم التوقيف رهن التحقيق وإشعار هيئة.
وأشار الى أنه تم إشعار التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
5 تعليقات
القتل في المضاربات صار موضة زي طيحني كل يوم نسمعها بعدين جهزوا قطة الدية
ياناس وش الي صاير العالم هذي مستسهله القتل ماكانت السعوديه كذا اول بس فيه جيل هو الي جايب العيد
والله ماغير هيااااط والحين يالله هذا حساب تبرعات وتبرعو الله لايبلانا بس
الطفره .والبيت اي التربيه .المدارس .يعني التعليم والادب ميح .الاب عمود البيت لايدري اولاده مع من وين كان ..الام على الواتس وقناة بدايه وقيل وقال ..الصلاه والدين ..اسباب الي حاصل في هذا الزمن واسباب ان حوادث الموت كثرة بشكل مخيف ..واذا احد من القبيله قتل احد تفازعو كنه حرر فلسطين ..
بعض الشباب يشوفون انو اللي ما يحمل سلاح ما هو رجال واحد خواف وجبان في نظرهم وذي نهاية التحدي والهياط الله يهديهم بس
لا يادانه أنا من عمري17سنه
ماأمشي الا وسلاحي معي…
ولا أنام الا وأنا متأهب لأي شي..
وسلاحي معي24ساعة….
المكان الوحيد الي ماأشيلة لاصرت فحدود الحرم..
لكن من فضل الله نادر ماأحتاجه…
حتى لو صار شي….
ماأستخدمه أبد…
لكن عندنا مشكلة فبعض الشباب….
يذبح وبس….ويرجع ينش الدموع أربع أربع
لاصار فالسجن…
وأهله يقلبونها طلبات ومعونات فوسائل التواصل الأجتماعي…
هذا الي يذبح خلق الله
مافكر أن هنااااك جنه ونار وحساب وعقاب..
أنا مدري شلون بعض الناس تفكر…