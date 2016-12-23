عشريني يلقى مصرعه في مضاربة جماعية بالقريات

علي القحطاني (صدى):

لقى شاب عشريني مصرعة متأثرا بجراح أصيب بها في مضاربة جماعية مع ثمانية أشخاص بالقريات.

و أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن مركز شرطة الفيصلية بشرطة محافظة القريات تبلغ مساء الخميس من مستشفى القريات العام عن دخول مصاب عشريني بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض (سكين) بفخذه وأدخل العناية المركزة .

وأضاف أنه اتضح أن أسباب الإصابة المشاركة بمضاربة جماعية مع مجموعة من الشباب ( ثمانية أشخاص ) قبض عليهم وتم إيداعهم التوقيف رهن التحقيق وإشعار هيئة.

وأشار الى أنه تم إشعار التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.