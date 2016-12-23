تركيا تحجب مواقع التواصل بعد نشر داعش لفيديو حرق الجنود

انقرة (صدى):

أكدت تقارير اخبارية تركية أن السلطات هناك حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد الحياة.

و منعت الحكومة التركية الوصول إلى تطبيق الرسائل “واتساب”، بالإضافة إلى “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”سكايب” و”إنستاغرام” في جميع أنحاء تركيا بحسب موقع “بيزنيس إنسايدر”.

كما ذكر بعض المستخدمين أن خدمة فتح المواقع المحجوبة “VPN”، لم تفلح بالالتفاف على القيود، مع انصياع موفري هذه الخدمات لأوامر الحكومة.

ويعتبر هذا الحجب الثاني في غضون أسبوع، بعد تعتيم مماثل إثر اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف.

و تؤكد الأنباء أن داعش قبض على الجنديين منذ عام تقريبا، وأبقاهم أسيرين حتى وقت تصوير الفيديو ، الذي يظهر رجلين يرتديان ملابس عسكرية داخل قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يتم إحراقهما

و يهدد مسلحو التنظيم المتطرف باللغة التركية، بشن هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع دعوة إلى “إحراق تركيا وتدميرها”.