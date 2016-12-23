بالفيديو.. مواطن يطارد 3 اشخاص سرقوا حقيبة نقوده أثناء خروجه من بنك

بالفيديو.. مواطن يطارد 3 اشخاص سرقوا حقيبة نقوده أثناء خروجه من بنك
عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لمطاردة مواطن لبعض اللصوص الذين سرقوا حقيبة نقوده آخر أثناء خروجه من بنك بحسب النشطاء.

وأظهر المقطع شخصا يطارد بسيارته من نوع “GMC” مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع يركبون سيارة من نوع “إلنترا” حتى أجبرتها على التوقف بأحد الشوارع الجانبية بعد اصطدامها، وفر منها ثلاثة أشخاص،لاحقهم حتى استرجعها.




7 تعليقات


  1. سعدون [ عدد التعليقات: 1430 ] 23/12/2016 في
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    1

    شف الشرطه متى جتهم بالليل

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 386 ] 23/12/2016 في
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    2

    الحلال ما يضيع

  3. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 771 ] 23/12/2016 في
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    3

    ذيبان الي ماخلى حقه يروح ..والله انه دندون ..

  4. إسلام [ عدد التعليقات: 602 ] 23/12/2016 في
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    4

    ماشاءالله عليه كفو والله

  5. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 72 ] 24/12/2016 في
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    5

    الفيديو شكله في الصباح والدوريات في الليل كيف تصير اكيد فوتر شورب يعني تركيب المقطع

  6. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11167 ] 24/12/2016 في
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    6

    ههههههههه هههههههههه
    الله يرحمك ياعم جابر…
    هذا جاي من السوق توه باع له خروفين…
    وأنقلبت بهم السيارة
    وتنثرت علية الدراهم…
    ونزل يلقطها ويجمعها في حضنه.الين مالقطها كلها…
    ثم لمها في طرف ثوبه ومسك عليها
    وأغمى علية…
    بسبب الحادث…
    بس ماسمح للغيبوبة تسيطر علية الا بعد
    مالقط درااااهمه😂😂😂😂

  7. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 332 ] 24/12/2016 في
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    7

    الحلال مايضيع


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