بالفيديو.. مواطن يطارد 3 اشخاص سرقوا حقيبة نقوده أثناء خروجه من بنك

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لمطاردة مواطن لبعض اللصوص الذين سرقوا حقيبة نقوده آخر أثناء خروجه من بنك بحسب النشطاء.

وأظهر المقطع شخصا يطارد بسيارته من نوع “GMC” مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع يركبون سيارة من نوع “إلنترا” حتى أجبرتها على التوقف بأحد الشوارع الجانبية بعد اصطدامها، وفر منها ثلاثة أشخاص،لاحقهم حتى استرجعها.