بالفيديو.. نجوى فؤاد تكشف: “كنت برقص في فرح لقيت العرسان زوجي وصديقتي”!

القاهرة (صدى):

كشفت الراقصة نجوى فؤاد أنها تعرضت للخيانة من صديقتها على مدار 15 عاما أنهتها بزواجها من زوجها.

وأضافت أنها تعرضت لصدمة حينما دعت لإحدى حفلات الرقص، ولم تكن تعرف أنه حفل زواج زوجها على صديقتها.

وقالت إنّها لم تسأل زوجها حتى الآن أو صديقتها، عن سبب فعلها لذلك، مُشيره إلى أنها رقصت في الحفل حينها، قائله: “أحلى عرض قدمته في حياتي.. كنت زي الحمامة المذبوحة مش حاسه بالدنيا”.

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