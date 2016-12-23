بالفيديو.. نجوى فؤاد تكشف: “كنت برقص في فرح لقيت العرسان زوجي وصديقتي”!

القاهرة (صدى):
كشفت الراقصة نجوى فؤاد أنها تعرضت للخيانة من صديقتها على مدار 15 عاما أنهتها بزواجها من زوجها.
وأضافت أنها تعرضت لصدمة حينما دعت لإحدى حفلات الرقص، ولم تكن تعرف أنه حفل زواج زوجها على صديقتها.
وقالت إنّها لم تسأل زوجها حتى الآن أو صديقتها، عن سبب فعلها لذلك، مُشيره إلى أنها رقصت في الحفل حينها، قائله: “أحلى عرض قدمته في حياتي.. كنت زي الحمامة المذبوحة مش حاسه بالدنيا”.
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6 تعليقات
وش تتوقع من راقصة عديمة الشرف
معليش هيا الدونيا كده
ما حط في ذمتي عشان راقصة تصبح عديمة الشرب
مسكينه ماتدري عن الخاين والخاينه .كان وديتهم بستين داهيه وخربتي عليهم حياتهم .وش ذا صبر عندك نين الحين ما قلتي لهم شي يعني مافيه غيره زوجيه عندك .والله بالك طويل عليهم .
بالعكس تحمد ربها انه صبر عليها كل هذه السنيين وهو زوجها ومن حقه يغبر ثم هو ما راح بعيد تزوج صديقتها والحال من بعضه
ياسلاام نحضر عروس ماندري منهو المعرس
علي كذا الرجال عارف انها بتجي لا تقولو مايدري
احس الخبر ناقص شوي