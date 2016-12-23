في الحفل العاشر سيف هاشم يضيف الكأس الثاني من كؤوس دعم خادم الحرمين الشريفين لأبناء الشريف هزاع العبدلي

د. سحر رجب جدة (صدى):

اهدي الجواد سيف هاشم ابن الفحل قاطف الكأس الثاني من كؤوس دعم خاد الحرمين الشريفين لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي في نسخته الثالثة بالشوط الخامس والمخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات والأعمار والبالغ مسافته 2000م لهذا الموسم تحت تدريبات المدرب الشريف خالد العبدلي وبقيادة الخيال إبراهيم محمد حيث قام بتسليم الكأس في نهاية الشوط معالي الفريق طلال عنقاوي والدكتور عبد الله باسنبل والشريف وجدي عبد الله الأدريسي اعضاء اللجنة التنفيذية للشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأبنائه وذلك بحضور عدد كبير من محبي رياضة الفروسية وعدد من أعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة وتكون الحفل من خمسة أشواط كانت نتيجة باقي أشواطه على النحو التالي /

الشوط الأول : لخيل الإنتاج مفتوح عمر 3 سنوات فقط مواليد 2013م المسافة 2000م تمهيدي بطل الميادين على جائزة النادي التقديرية.

وفاز بهذا الشوط الفرس نجمة اقولك لمحمد جميل فكهاني وقام بتسليم التقديرية الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي وتسلم التقديرية المالك محمد فكهاني .

الشوط الثاني : للخيل المستوردة مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع دعم خادم الحرمين الشريفين.

وفاز بهذا الشوط الجواد طراد لفيصل سعد العوفي الحربي وقام بتسليم الدرع الأستاذ ابراهيم عوض الحازمي وتسلم الدرع المالك فيصل سعد العوفي .

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400م درع دعم خادم الحرمين الشريفين.

وفاز بهذا الشوط الجواد الأوبيتر لمحمد بن عبد الدائم المغذوي وقام بتسليم الدرع معالي الفريق طلال عنقاوي وتسلم الدرع المالك محمد بن عبد الدائم المغذوي .

الشوط الرابع : لخيل الإنتاج مفتوح عمر سنتين فقط مواليد 2014م المسافة 1400م درع دعم خادم الحرمين الشريفين.

وفاز بهذا الشوط الفرس بنت الرقبا لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وقام بتسليم الدرع الشريف علي بن تركي الحارثي وتسلم الدرع المدرب الشريف خالد العبدلي .

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل و جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .