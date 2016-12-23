لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد يسمه..

لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد يسمه..



18 تعليق


  1. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
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    1

    تسولف لي عن الضيقه وانا كلي ألم وأحزان
    وأنا من وين ماناظر بعيني شفـت ضيقاتـي

    تسولف لي عن الضيقه وأنا عنوان للحرمـان
    دخيلك لا دخيل الجـرح لا تكشـف معاناتـي

    دخيلك لا تشجعني أسولف وأكسـر الكتمـان
    تعبت من السكوت اللي تعود يسكـن بذاتـي

    عليم الله مافيني شبر يضحك فرح وأشجـان
    وأنا لو جيت ابضحك لك أجيك أضحك بدمعاتي

    حياتي شعر(ن) وشاعر وجمهوري بقايا انسان
    ونقـادي زمـن قاسـي ولا يفهـم كتاباتـي

    أناظر للبشر حولي أحد يضحك أحـد طربـان
    وأنا صعبن علي أضحك أسايرهم بضحكاتـي

    عجزت أكذب على نفسي بفرحه ما بها ألوان
    وحزني ما عجزعنـي بـدا يرسـم نهاياتـي

    طريقي صعب وجروحي كثير وداخلي ضميان
    أبي لو يوم واحـد أحـاول أجمـع شتاتـي

    أنا قصه تبعثـرت وتطايـرت بزمـن خـوان
    تعلمت أخسر البسمه وأداري عضـة شفاتـي

    أبكتب لك وبالخط العريض وريشـه الفنـان
    أنا الخسران توقيعي وانا الخسران بصماتـي

    أكمل لك عن الضيقه اكمل لك عـن الأحـزان
    تأكد لو بكمل لـك تصيـح وتطلـب سكاتـي

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    2

    يا وهم صح لسانك اذا هذا شعرك واذا منقول فرح اشرب مركز يقلون يصفي الكبد وانت كبدك مدبوله واشرب كركديه علشان الضغط ينزل واشرب يانسون علشان تنام

  3. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
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    3

    لا بالله الا منقول التسذب خيبه ي المحرومة
    ي خوتس الليلة والله ضايق صدري حيييل ومكتوم وأحس الدنيا بكبرها ضاقت علي ماغير اطلع برا البيت وارجع اطلع وارجع احس اني مخنوق ورب الكعبة شغلت قران مافيه فايدة وانتوا الليلة بعد منقرضين كلكم نبي نوسع صدورنا معكم
    المحرومة اسألتس ب الله اليانسون ينوم ردي علي قبل يسكرون المحلات ابي أرقد تعبت من التعليقه

  4. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
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    4

    ي المحرومة شربت شاهي كرك وكرك بي

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    5

    انا عني نعم

  6. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    6

    الله يفرج همك وييسر امر. ويرزقك راحت البال

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
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    7

    اي تعليقه يا خوي

  8. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
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    8

    امين ي المحرومة واياتس يارب … الله يرحم والديتس ويوفقتس ويستر عليتس دنيا وآخره ويرزقتس ماتتمنين عاجلا غير اجلا
    التعليقه اقصد فيها النوم ماني عارف أرقد ياخوتس ونومي قليل في اليوم أرقد بس من ٢ الي ٣ ساعات فقط لاغير ماغير اتقلب ع الفراش يمين ويسار ساعه ساعتين وبعدين أرقد و احس بثقل في مقدمة الراس غير طبيعية من قل النوم والعيون لاجيت أغمض وافتح كن فيها تراب حاشاتس … أفكر أراجع عيادة النفسيه ومتردد اخاف يقولون الناس خبل ولا مريض نفسي ولا مدمن وانا مافيني الا العافيه بس ابيهم يعطوني حبوب تساعدني ع النوم فقط لاغير … تحمليني ي المحرومة وانا اخوتس الحين قاعد اكتب تعليقي وانا منسدح ع فراشي في ظلام دامس خرمس من الساعة ١٠ ولاجاني نوم … يقولتس لاوجع الا وجع الضرس ولاهم الا هم العرس مدري هو صحيح المثل وإلا انا قلبته فوق حدر يعني لو عندي زوجة وعيال تسان هالحين انا مرتاح نفسيا ووضعي عال العال شفتي ي المحرومة من كثر تفكيري ب زوجة المستقبل هلوسة فيني هلوسة

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9052 ] 24/12/2016 في
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    9

    يا عمري تهبل اسم الله عليها 😍

    وهم اذا تبي تروح لطبيب نفسي لا هو عيب ولا هو حرام ما عليك من الناس وكلامها أهم شيء صحتك وراحتك وبعدين تراه طبيب حاله حال غيره وآسفه دخلت عرض ☺️☺️☺️☺️☺️

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    10

    طيب انت حط في بالك انك لن تاخذ غير. ما قسم لك في حياتك واكثر من قول. حسبنا الله سؤتينا الله من فضله انا اليه راغبون وقول وقول لا حول ولا قوة الا بالله وقول اللهم بشرني بما يسرني واصرف عني ما يضرني واكتب لي الخير فين ما كان وكيف ما كان فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. واكثر من. السجود. وطول فيه

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    11

    اما اليانسون اشربه مع حليب قليل السكر او لوحده

  12. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    12

    ونصيحه فرغ كل همومك بالكتابه اكتب كل ما مر بك طوال اليوم فالكتاب خير من يحفظ السر

  13. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9052 ] 24/12/2016 في
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    13

    عندما تضيق عليك الدنيا بهمومها وتتأخر أحلامك وتزيد عثراتك وترى أن الطريق لن يؤدي بك إلى النجاح أجث ع ركبتيك واستقبل القبله وأرفع كفيك الى رب الجلاله ومٌحقق الأحلام 💕~~~~

    إدعه بقلب خاشع موقن بالإجابه بإن يعينك ع طريق الحياه وأن يحقق لگ ما تريد وأن يسخر لك الأسباب التي تساعدك ع النجــاح وأن يزيدگ قوهـ وصبراً ع ما يواجهك من عقبات 💕

    إنك بحاجه إلى لن يقف معـك مدبر هذا الگــون فـ هو أعلم بحالك وبما يضرك ويسرك إنك بحاجه إلى هذا التواصل الروحي بيـنك وبين ربـك لتـعود إليك الطمأنينه والهمه من جديد ❤️❤️👌

  14. 🇸🇦مااااجد🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4703 ] 24/12/2016 في
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    14

    مسكينه هاللجين ماتدري وين تحط عمرها

  15. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    15

    ونعم بالله يادانه

  16. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 24/12/2016 في
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    16

    لاتتأسفين ولاشيء ي دانة عزيزه وغاليه وب العكس كلامتس ريحني ونعم ب الله ولازال الأمل ب الله سبحانه كبير
    الله يفرحتس ويسعدتس دنيا وآخره ي دانة انتي والمحرومة الف شكر 🌹🌹

  17. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9052 ] 24/12/2016 في
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    17

    اللهم آمين ويفرحك بما تتمنى قريبــاً يا كـريم 💕

  18. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 24/12/2016 في
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    18

    اخوي جرب الكتابه والله العظيم انها مريحه انا مرت علي امور لا يعلمها الى الله. تعلى وفكرت حتى في الانتحار من كثر مالحقني من ظلم ولكن الله لطيفاً رحيم سبحان الله صدفه سمعت محاضره ل الدكتور علي الشبيلي عن تطوير الذات والله من بعدها تغيرت حياتي كثير


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