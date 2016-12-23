نشر : 2016/12/23 - 5:49 م 788 مشاهدة 18 تعليق الخبر في صورة لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد يسمه.. مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
18 تعليق
تسولف لي عن الضيقه وانا كلي ألم وأحزان
وأنا من وين ماناظر بعيني شفـت ضيقاتـي
تسولف لي عن الضيقه وأنا عنوان للحرمـان
دخيلك لا دخيل الجـرح لا تكشـف معاناتـي
دخيلك لا تشجعني أسولف وأكسـر الكتمـان
تعبت من السكوت اللي تعود يسكـن بذاتـي
عليم الله مافيني شبر يضحك فرح وأشجـان
وأنا لو جيت ابضحك لك أجيك أضحك بدمعاتي
حياتي شعر(ن) وشاعر وجمهوري بقايا انسان
ونقـادي زمـن قاسـي ولا يفهـم كتاباتـي
أناظر للبشر حولي أحد يضحك أحـد طربـان
وأنا صعبن علي أضحك أسايرهم بضحكاتـي
عجزت أكذب على نفسي بفرحه ما بها ألوان
وحزني ما عجزعنـي بـدا يرسـم نهاياتـي
طريقي صعب وجروحي كثير وداخلي ضميان
أبي لو يوم واحـد أحـاول أجمـع شتاتـي
أنا قصه تبعثـرت وتطايـرت بزمـن خـوان
تعلمت أخسر البسمه وأداري عضـة شفاتـي
أبكتب لك وبالخط العريض وريشـه الفنـان
أنا الخسران توقيعي وانا الخسران بصماتـي
أكمل لك عن الضيقه اكمل لك عـن الأحـزان
تأكد لو بكمل لـك تصيـح وتطلـب سكاتـي
يا وهم صح لسانك اذا هذا شعرك واذا منقول فرح اشرب مركز يقلون يصفي الكبد وانت كبدك مدبوله واشرب كركديه علشان الضغط ينزل واشرب يانسون علشان تنام
لا بالله الا منقول التسذب خيبه ي المحرومة
ي خوتس الليلة والله ضايق صدري حيييل ومكتوم وأحس الدنيا بكبرها ضاقت علي ماغير اطلع برا البيت وارجع اطلع وارجع احس اني مخنوق ورب الكعبة شغلت قران مافيه فايدة وانتوا الليلة بعد منقرضين كلكم نبي نوسع صدورنا معكم
المحرومة اسألتس ب الله اليانسون ينوم ردي علي قبل يسكرون المحلات ابي أرقد تعبت من التعليقه
ي المحرومة شربت شاهي كرك وكرك بي
انا عني نعم
الله يفرج همك وييسر امر. ويرزقك راحت البال
اي تعليقه يا خوي
امين ي المحرومة واياتس يارب … الله يرحم والديتس ويوفقتس ويستر عليتس دنيا وآخره ويرزقتس ماتتمنين عاجلا غير اجلا
التعليقه اقصد فيها النوم ماني عارف أرقد ياخوتس ونومي قليل في اليوم أرقد بس من ٢ الي ٣ ساعات فقط لاغير ماغير اتقلب ع الفراش يمين ويسار ساعه ساعتين وبعدين أرقد و احس بثقل في مقدمة الراس غير طبيعية من قل النوم والعيون لاجيت أغمض وافتح كن فيها تراب حاشاتس … أفكر أراجع عيادة النفسيه ومتردد اخاف يقولون الناس خبل ولا مريض نفسي ولا مدمن وانا مافيني الا العافيه بس ابيهم يعطوني حبوب تساعدني ع النوم فقط لاغير … تحمليني ي المحرومة وانا اخوتس الحين قاعد اكتب تعليقي وانا منسدح ع فراشي في ظلام دامس خرمس من الساعة ١٠ ولاجاني نوم … يقولتس لاوجع الا وجع الضرس ولاهم الا هم العرس مدري هو صحيح المثل وإلا انا قلبته فوق حدر يعني لو عندي زوجة وعيال تسان هالحين انا مرتاح نفسيا ووضعي عال العال شفتي ي المحرومة من كثر تفكيري ب زوجة المستقبل هلوسة فيني هلوسة
يا عمري تهبل اسم الله عليها 😍
وهم اذا تبي تروح لطبيب نفسي لا هو عيب ولا هو حرام ما عليك من الناس وكلامها أهم شيء صحتك وراحتك وبعدين تراه طبيب حاله حال غيره وآسفه دخلت عرض ☺️☺️☺️☺️☺️
طيب انت حط في بالك انك لن تاخذ غير. ما قسم لك في حياتك واكثر من قول. حسبنا الله سؤتينا الله من فضله انا اليه راغبون وقول وقول لا حول ولا قوة الا بالله وقول اللهم بشرني بما يسرني واصرف عني ما يضرني واكتب لي الخير فين ما كان وكيف ما كان فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. واكثر من. السجود. وطول فيه
اما اليانسون اشربه مع حليب قليل السكر او لوحده
ونصيحه فرغ كل همومك بالكتابه اكتب كل ما مر بك طوال اليوم فالكتاب خير من يحفظ السر
عندما تضيق عليك الدنيا بهمومها وتتأخر أحلامك وتزيد عثراتك وترى أن الطريق لن يؤدي بك إلى النجاح أجث ع ركبتيك واستقبل القبله وأرفع كفيك الى رب الجلاله ومٌحقق الأحلام 💕~~~~
إدعه بقلب خاشع موقن بالإجابه بإن يعينك ع طريق الحياه وأن يحقق لگ ما تريد وأن يسخر لك الأسباب التي تساعدك ع النجــاح وأن يزيدگ قوهـ وصبراً ع ما يواجهك من عقبات 💕
إنك بحاجه إلى لن يقف معـك مدبر هذا الگــون فـ هو أعلم بحالك وبما يضرك ويسرك إنك بحاجه إلى هذا التواصل الروحي بيـنك وبين ربـك لتـعود إليك الطمأنينه والهمه من جديد ❤️❤️👌
مسكينه هاللجين ماتدري وين تحط عمرها
ونعم بالله يادانه
لاتتأسفين ولاشيء ي دانة عزيزه وغاليه وب العكس كلامتس ريحني ونعم ب الله ولازال الأمل ب الله سبحانه كبير
الله يفرحتس ويسعدتس دنيا وآخره ي دانة انتي والمحرومة الف شكر 🌹🌹
اللهم آمين ويفرحك بما تتمنى قريبــاً يا كـريم 💕
اخوي جرب الكتابه والله العظيم انها مريحه انا مرت علي امور لا يعلمها الى الله. تعلى وفكرت حتى في الانتحار من كثر مالحقني من ظلم ولكن الله لطيفاً رحيم سبحان الله صدفه سمعت محاضره ل الدكتور علي الشبيلي عن تطوير الذات والله من بعدها تغيرت حياتي كثير