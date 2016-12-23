رئيس رابطة دوري المحترفين: “الترتيب كما هو”

محمود أحمد (صدى):

كشفت رابطة الاندية دوري المحترفين عن انها لم تتلقي خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بخصم 3 نقاط من نادي الاتحاد بسبب عقوبات الفيفا.

وقال ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين :”ننتظر خطاب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم لخصم النقاط من نادي الاتحاد وحتي الان لم يصلنا أية خطابات لذلك فترتيب الجدول كما هو”.

وأضاف :” الاتحاد الدولي لم يمنح نادي الاتحاد مهلة ومازال الاتحاد لديه فرصة للاستئناف العقوبة ونحن في انتظار ما سيحدث في القضية”.