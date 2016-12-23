رئيس رابطة دوري المحترفين: “الترتيب كما هو”

محمود أحمد (صدى):
كشفت رابطة الاندية دوري المحترفين عن انها لم تتلقي خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بخصم 3 نقاط من نادي الاتحاد بسبب عقوبات الفيفا.
وقال ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين :”ننتظر خطاب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم لخصم النقاط من نادي الاتحاد وحتي الان لم يصلنا أية خطابات لذلك فترتيب الجدول كما هو”.
وأضاف :” الاتحاد الدولي لم يمنح نادي الاتحاد مهلة ومازال الاتحاد لديه فرصة للاستئناف العقوبة ونحن في انتظار ما سيحدث في القضية”.
4 تعليقات
وأضاف :” الاتحاد الدولي لم يمنح نادي الاتحاد مهلة ومازال الاتحاد لديه فرصة للاستئناف العقوبة ونحن في انتظار ما سيحدث في القضية”.
كيف لم يمنح مهلة ولديه فرصة للاستئناف
كيف؟ ما ادري؟
مادام ما فيه مهلة معناه مافيه استئناف
( كيف لم يمنح مهلة ولديه فرصة للاستئناف
كيف؟ ما ادري؟ )
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الهلال والإتحاد هم قوة الرياضه في السعوديه
ولاعزاء للطحالب والفقراويه
وانت قوة حمير جحا يالزعيق البقري السنفوري 57