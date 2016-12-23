العيادات التخصصية تُعالج 2797 لاجئاً سورياً في الزعتري

واس (صدى):

واصلت العيادات التخصصية السعودية جهودها الإنسانية بتقديم العلاج والفحوصات بشكل شامل لـ2797 لاجئاً سورياً في مخيم الزعتري والذين راجعوا العيادات خلال أسبوعها 207 منذ بدء عملها هناك.

وعملت العيادات والأقسام التابعة لها على توفير الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين شاملة الفحوصات السريرية الأولية وإجراء المعاينة الطبية وصرف العلاج المناسب لكل حالة مرضية وفقاً للاستشارة الطبية.

وأوضحت سجلات العيادات أن عيادة الأطفال قدمت العلاج المتكامل لـ981 طفلاً راجعوا العيادة خلال الأسبوع المنصرم، فيما عملت عيادة الطب العام على علاج 346 مراجعاً من الأشقاء السوريين، إضافة إلى الكشف على 189 مريضاً راجعوا عيادة الجلدية المختصة.

وأفادت البيانات الإحصائية، أن العيادة النسائية استقبلت 170 حالة مختلفة، واستقبلت عيادة العظام 131 مريضاً، بالإضافة إلى 195 مريضاً راجعوا عيادة الباطنية.

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية، الدكتور حامد المفعلاني، إن معظم الحالات المرضية التي راجعت العيادات الأسبوع الماضي كانت تعاني من تأثيرات الإنفلونزا الموسمية، مضيفاً أن العيادات قدمت للأشقاء السوريين العلاجات المتنوعة من المضادات الحيوية والفيتامينات والنصائح الطبية الوقائية.