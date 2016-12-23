المدير والمرشد والوكيل ” يعتدون على طالب ” يتيم ” بمحافظة المخواه

محمد بن شقيه (صدى):

تُحَقّق إدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحه في قضية اعتداء المدير والوكيل والمرشد على طالب “يتيم”، تأخر عن الطابور الصباحي؛ حيث قاموا بمعاقبته وزملائه بتمرين “البطة”، قبل إدخاله إحدى الغرف والاعتداء عليه؛ مما ألحق به أضراراً جسيمة.

وقال الأخ الشقيق للطالب اليتيم ويُدعى “عبدالرحمن أخي أحمد في الصف الثاني الثانوي تأخر عن الطابور الصباحي لبضع دقائق، وبعد الطابور أتاه المدير والوكيل والمرشد وطلبوا منه تنفيذ تمارين البطة فرفض، ورد عليهم بالقول: “لسنا في عسكرية عاقبوني بالنظام”.

وأضاف: “أدخلوه في إحدى الغرف وبدأ المرشد بضربه بلكمة على وجهه فنزف الدم من فمه وأقفل الوكيلُ البابَ، والمدير يردد عبارة: (زده كي يتأدب لأنه غير مؤدب)”.

وأردف: أغمي على أخي بعد الضربة الثانية، ولما استفاق طلب الخروج من الغرفة؛ فأمسك به الوكيل بالشماغ من حلقه رافضاً خروجه بحالته الملطخة بالدماء كي لا يشاهده المعلمون أو الزوار، وقال له: (لن تخرج)، ثم أتى معلم الرياضة وأخرجه بنفسه، وغسل ثيابه وذهب للمستشفى”.

على الجانب المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم المخواة ناصر العمري ” قدّمت شكوى إلى مكتب التعليم بالحجرة التابع له المدرسة، وتم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق والرفع بتقرير لاتخاذ اللازم”.