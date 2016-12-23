المدير والمرشد والوكيل ” يعتدون على طالب ” يتيم ” بمحافظة المخواه

تُحَقّق إدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحه في قضية اعتداء المدير والوكيل والمرشد على طالب “يتيم”، تأخر عن الطابور الصباحي؛ حيث قاموا بمعاقبته وزملائه بتمرين “البطة”، قبل إدخاله إحدى الغرف والاعتداء عليه؛ مما ألحق به أضراراً جسيمة.
وقال الأخ الشقيق للطالب اليتيم ويُدعى “عبدالرحمن أخي أحمد في الصف الثاني الثانوي تأخر عن الطابور الصباحي لبضع دقائق، وبعد الطابور أتاه المدير والوكيل والمرشد وطلبوا منه تنفيذ تمارين البطة فرفض، ورد عليهم بالقول: “لسنا في عسكرية عاقبوني بالنظام”.
وأضاف: “أدخلوه في إحدى الغرف وبدأ المرشد بضربه بلكمة على وجهه فنزف الدم من فمه وأقفل الوكيلُ البابَ، والمدير يردد عبارة: (زده كي يتأدب لأنه غير مؤدب)”.
وأردف: أغمي على أخي بعد الضربة الثانية، ولما استفاق طلب الخروج من الغرفة؛ فأمسك به الوكيل بالشماغ من حلقه رافضاً خروجه بحالته الملطخة بالدماء كي لا يشاهده المعلمون أو الزوار، وقال له: (لن تخرج)، ثم أتى معلم الرياضة وأخرجه بنفسه، وغسل ثيابه وذهب للمستشفى”.
على الجانب المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم المخواة ناصر العمري ” قدّمت شكوى إلى مكتب التعليم بالحجرة التابع له المدرسة، وتم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق والرفع بتقرير لاتخاذ اللازم”.
10 تعليقات
قسم بالله من بس قريت العنوان احس ضغطي ارتفع شنو هذا حرام عليهم مايخافون يصير باولادهم كذا استغفر الله العظيم
ياحليل البطة كنا نسويها في الابتدائية يوم نتأخر
للأسف رجال ومربين اجيال وهذا تصرفهم مع طالب يتيم معقولة ثلاثتهم بلا عقل يوم يتصرفون بهذا التصرف الهمجي امحق مربين اجيال الله يأخذ حق اليتيم منهم
والله انهم ماخلوا للورعان شى ويلومون الطلاب ببعض تصرفهم ولعل الخافى اعظم من هذا التصرف للكبار على ادارة التعليم من التحقق من اخلاق هؤلا من جميع الطلاب
انا ما اعرف تفاصيل الخبر لاننا سمعنا من طرف واحد ولم نسمع من الاخر .
لكن اجزم وأكد انهم ما سوو كذا الا انه غاثهم غثا لا يعلم به الا الله مستحيل كلهم ما يخافون الله واش معنا هو من بين زملائه الا انه صاحب مشاكل وسوابق . وما عملو معاه بذي الطريقه الا بعد ما طفح الكيل ، فيه طلاب والله حرام فيه الحذيان اللي لابسها لا اخلاق ولا تربية وهياط لا يعلمه الا الله . والعلم عند الله
أول قرار يجب إتخاذه في حق هؤلاء الثلاثه ( المدير والوكيل والمرشد الطلابي ) الفصل من التعليم ,
لأنهم أثبتوا أنهم بعيدين عن التربيه والتعليم .
اولاً : ف الصف الثاني ثانوي لايقال عنه يتيم لأنه بالغ
ثانياً : الضرب ممنوع ومرفوض سوا كان الطالب صغير ولاكبير
ثالثاً : سمعنا الموضوع من طرف واحد اللي هو شقيق الطالب
ومانقدر نحكم حتى نسمع قول بقية الأطراف
رابعاً : أن كان الاعتداء فعلاً وقع ع الطالب لابد من التحقق من
القوى العقلية للقائد والوكيل والمرشد 🤔
… هاذي مدري الضفدع هااذي حتى ممنوعه في العسكريه عمي عسكري وعيال عمي ويعلمني عمي بفمه يقوول ممنوعه عندنا حركة الضفدع
اللي تجلس وتنقز تقول ضفدع
هااذي منعووها نهائيا لانها تسبب عقم
وبعدين الورع هذا ضعيف اخذ حقك بيمناك تراك رجال
يوم اني في الثانويه والله مافيه لا مدرس والا مدير مد يده علي
والا قام يطالبني يحترم نفسه والا يتكلم معي الا كلام ريجيل حتى المدير يلطس الطلاب تلطيس واللي يجي يبى يستاذن يرفض اما انا يعاملني معامله طيبه وقد ناداني اتقهوى عنده في المكتب واذا بغيت اطلع هرجته مايرفض نهائيا
هذي مدرسة للتعليم
والله سجن لمعاقبة ارباب السوابق والاجرام ؟؟؟
انا موضغطي ارتفع الاكان ودي امسك كل واحدفيهم ومااتركه الابعد مايعرف ان الله حق
والله عشان يتيم وعارفين من بياناته ان مافي احد بياخذ حقه منكم
والي يقول يمكن غاثهم مهماكان يظل عقله ناقص لصغرسنه ولابدمن الرفق فماكان في شئ الازانه ومانزع من شئ الاشانه واتحدى لوترضاهاعلى ابنك
اسال لله العظيم رب العرش العظيم ان كانت الحادثةحقيقيةان ترينافيهم عجائب قدرتك فيهم الظلمة المجرمين
الهوزاني نعم صادق منعة من النظام العسكري من عام 1421هجري وصدر فيها تعميم ..ومعها تمرين القرفصاء ..لخطورتها على الفرد ..