بالفيديو.. الدكتور القرني يشارك المنشد أبو عميرة في كليب “آمنت بالمسيح”

علي القحطاني (صدى):

شارك الداعية الدكتور عائض القرني المنشد السعودي موسى أبو عميرة، “فيديو كليب”بعنوان “آمنت بالمسيح” من تاليف الدكتور القرني.

ويظهر القرني في مطلع “الكليب، وهو يردد أبيات شعرية يقول فيها “آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد.. أبداً، ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد”.

كما يظهر في ختام الكليب ببيت آخر يقول فيه: “إيماننا لا يستوى إن نحن لم… نؤمن بعيسى اعتقاد أرشد”.

وأوضح الدكتور عائض القرني أن هدف من هذا الكليب هو إرسال رسالة إلى المسيحيين العرب للتأكيد على أن المسملين يحبون عيسى وأمه البتول مريم عليهما السلام، ويؤمنون برسالته وبالعلاقة بينه وبين أخيه محمد صلى الله عليه وسلم.