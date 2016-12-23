وثيقة تكشف حجم الأضرار في حال عدم تطبيق الإصلاحات المالية الأخيرة

وثيقة تكشف حجم الأضرار في حال عدم تطبيق الإصلاحات المالية الأخيرة
طلال الغامدى (صدى):

كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أن عدم تطبيق أي إصلاحات مالية كان سيؤدي إلى تآكل أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية 2019.

و توقعت الوثيقة ارتفاع حجم الدين العام في حال عدم تطبيق الإصلاحات إلى 737 مليار ريال بنهاية 2020.

و أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ.

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2 تعليقان


  1. Sam20 [ عدد التعليقات: 5 ] 23/12/2016 في
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    لا ماله داعي كذا ..
    اوكي شيلوا نص راتبي عشان يصير موازنه..
    أبد خذوا راحتكم. .

  2. طوط [ عدد التعليقات: 1 ] 23/12/2016 في
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    2

    لو قالوا هذا الكلام قبل الاصلاحات نصدقهم
    بعد الاصلاحات اسكتوا بالله


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