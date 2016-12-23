وثيقة تكشف حجم الأضرار في حال عدم تطبيق الإصلاحات المالية الأخيرة

طلال الغامدى (صدى):

كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أن عدم تطبيق أي إصلاحات مالية كان سيؤدي إلى تآكل أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية 2019.

و توقعت الوثيقة ارتفاع حجم الدين العام في حال عدم تطبيق الإصلاحات إلى 737 مليار ريال بنهاية 2020.

و أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ.