“المغامسي” يعلق على الميزانية ويشيد بتوفيق القيادة ووعي الشعب

عادل الحربي (صدى):

أشاد الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بتوفيق القيادة في الميزانية الجديدة التي لاقت قبولاً كبيراً بين أفراد الشعب مما يؤكد على وعيه.

وقال المغامسي : العناية بالفقراء وصية ربانية ومخالفة للرأسمالية والحفاظ على مكتسبات القادرين عدل قرآني ومخالفة للشيوعية ،مضيفاً الخير حيث يضعه الله ويبارك فيه، فاللهّم بارك لنا فيما رزقتنا واحفظ بلادنا من كل سوء، وعمّ بالخير ديار المسلمين.