شرطة الطائف تكشف حيلة جديدة لسرقة أموال العملاء

عبدالعزيز القثامي (صدى):

اكتشفت شرطة محافظة الطائف حيلة جديدة قام بها مجهولون لتسجيل بيانات العملاء و الاستيلاء على أموالهم عن طريق قطعة جهاز تحمل ذاكرتيْن سعة 32 جيجا، وبطارية موضوعة على مدخل السحب ببطاقة جهاز صرّاف آلي.

و كان أحد المواطنين قد أبلغ عن وجود قطعة جهاز مُريبة وجدها مُثبتةً بصرّاف آلي أحد البنوك بالطائف؛ اعتقد أنها تقوم بتخزين بيانات العملاء والاستيلاء على أموالهم.

وتمّ إعداد المحضر الرسمي بالحالة وسُلمت لضابط خفر مركز شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.