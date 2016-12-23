شرطة الطائف تكشف حيلة جديدة لسرقة أموال العملاء

عبدالعزيز القثامي (صدى):
اكتشفت شرطة محافظة الطائف حيلة جديدة قام بها مجهولون لتسجيل بيانات العملاء و الاستيلاء على أموالهم عن طريق قطعة جهاز تحمل ذاكرتيْن سعة 32 جيجا، وبطارية موضوعة على مدخل السحب ببطاقة جهاز صرّاف آلي.
و كان أحد المواطنين قد أبلغ عن وجود قطعة جهاز مُريبة وجدها مُثبتةً بصرّاف آلي أحد البنوك بالطائف؛ اعتقد أنها تقوم بتخزين بيانات العملاء والاستيلاء على أموالهم.
وتمّ إعداد المحضر الرسمي بالحالة وسُلمت لضابط خفر مركز شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
2 تعليقان
يخرب بيتهم ماخلو شي
هاذي الجرائم نتيجة طبيعية لعدد الأجانب الذي تخطى الــ 13 مليون أجنبي .
أغرقوا الوطن بهذا العدد الكبير والخطير من أجل مكاسب مادية من قيمة التأشيرات المختلفة
منذ سنوات ونحن نقول أوقفوا إصدار تأشيرات الإستقدام ونظموا أوضاع الموجودين حاليآ
وكل من ليس لديه أي عمل حقيقي يرحل فورآ على بلده ويقوم من أستقدمه بدفع جميع تكاليف
ترحيله عن أرض الوطن حتى لا يحاول مرة أخرى إستقدام أي عمالة وتركها تسرح وتمرح
في الوطن كيفما شائت من أجل حفنة من الريالات يكسبها آخر كل شهر من ذلك الأجنبي
ألذي قد يكون تجوله بتلك الحرية فيه خطر جسيم على الوطن والمواطن وتغريمه وسجنه
وسحب سجله التجاري ومنعه من إستخراج أي سجل آخر مستقبلآ .