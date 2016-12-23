فرق الانقاذ تنتشل جثة شخص تعرضت مركبته لحادث بكورنيش الدمام

خالد الغامدي (صدى):

صرح النقيب عمر بن محمد الأكلبي المتحدث الرسمي باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً يُفيد بتعرُّض إحدى المركبات لحادث سقوط بالبحر خلف مركز اللياقة بكورنيش الدمام؛ إثر تعرُّضها لحادث سير.

وأضاف أنه بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC؛ و توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع سقوط السيارة، واتضح بعد فتح أبواب السيارة داخل البحر وجود جثة سائق السيارة فقط، و تمّ إخراج السيارة من البحر عن طريق الجهات المعنية.