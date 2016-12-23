ستيوا بوخارست مهددا بالهبوط وفقدان إسمه

محمود أحمد (صدى):

بات نادي ستيوا بوخارست الروماني مهددا بفقدان اسمه ومركزه بالدوري الروماني بعد خسارته قضيته أمام وزارة الدفاع.

وجاء قرار المحكمة الرومانية ان نادي ستيوا بوخارست كان يستخدم طوال السنوات الماضية اسمًا غير شرعيًا ويعود إلى الجيش الوطني للبلاد.

وقال مسئولو الجيش الروماني وفقا لوكالة رويترز الإخبارية إنه سيقوم بطلب تعويض من النادي قدره 40 مليون يورو لإستغلال العلامة التجارية الخاصة بهم خلال السنوات الماضية.

وصرح جيكي بيكالي رئيس النادي المتوج بكأس اوروبا عام 1986 انه سيتقدم باستئناف للمحكمة العليا في رومانيا لالغاء الحكم.