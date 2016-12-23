الهلال يطالب بإبعاد الحكم محمد القرني عن مبارياته

محمود أحمد (صدى):

طالبت إدارة نادي الهلال من مسئولو اتحاد الكرة بعدم إسناد أي مباراة للفريق الي الحكم محمد القرني خلال المباريات المقبلة.

وجاء ذلك احتجاجا من إداة الهلال علي اداء القرني في لقاء الباطن والذي شهد طرد اللاعب البرازيلي كارلو إدواردو حيث أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق النصر يوم الاثنين المقبل في مسابقة كأس ولي العهد السعودي.