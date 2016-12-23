الهلال يطالب بإبعاد الحكم محمد القرني عن مبارياته

محمود أحمد (صدى):
طالبت إدارة نادي الهلال من مسئولو اتحاد الكرة بعدم إسناد أي مباراة للفريق الي الحكم محمد القرني خلال المباريات المقبلة.
وجاء ذلك احتجاجا من إداة الهلال علي اداء القرني في لقاء الباطن والذي شهد طرد اللاعب البرازيلي كارلو إدواردو حيث أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.
ويستعد الهلال لمواجهة فريق النصر يوم الاثنين المقبل في مسابقة كأس ولي العهد السعودي.
6 تعليقات
على الإتحاد السعودي لكرة القدم إن كان يعتقد أنه مسؤول عن كرة القدم في المملكة أن يضع حدا لتجاوزات الهلال وعطرستهم لأنهم يطالبون بما يتوافق مع رغباتهم ولا يريدون أن يأخذ القانون مجراه وهي حركة بايخه الهدف منها التأثير على الحكام الآخرين وعلى الحكم نفسه فيما لو أسندت له مباريات قادمة للهلال , فإلى متى ونحن نخضع لرغبات أشخاص وإذا كان أحد يشتكي من التحكيم فهي كل الأندية تضررت من التحكيم ومع ذلك ترضى وتسكت بإعتبار الأخطاء جزء من التحكيم فلا تفتحون على أنفسكم باب وألجموا أبواق الهلال لنستمتع بكرة قدم حقيقية أو أعلنوها صريحة الهلال غير عن كل الأندية , لا تقالون متعة كرة القدم ومتنفس الجماهير بمحاباة الهلال وتلبية طلباته فهو نادي من ضمن أندية المملكة وليس مميزا عنها في شيء
على كيف أبوكم هي يالسنااااااااااااااافر
فيفي عبده أنا الام المثاليه
هيفاء وهبي المصحف لايغادر شنطتي
الهلالي الحكم ظلمنا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محمد القرني كم أنت شجااااااااع لم يفعلها الكثير والكثير
لابد من محاسبته مثل حكم الي تسبب في هدف النصر التسلل ليس المشكله في الكرت المشكله في الاستفزاز والتباين في القرارات كانت واضحه والشواهد كثيره امس الاهلي يطلب عدم تكليف المرداسي والسلطان ولا نرى نهيق ونعيق المعلقين الي فوق واليوم مع الزعيم يطلع نهيقهم هنا التباين والتعصب الي اعمى عيونهم وابصارهم والعياذ بالله
التعليق الشهري ما شفنا نعيقك مع الاهلي ومع ايقاف صلوي شر البليه ما يضحك ولكن نهاية النهيق والنعيق ينتهي
والمضحك على الرغم من كل التسهيلات للهلال واللتي أصبحت عيني عينك من جميع اللجان إلا إنه لم يستطع تحقيق الدوري لفترة طويلة بينما لو حضي أي نادي آخر حتى ولوكان من الدرجة الثانية بربع تلك المساعدات لأصبح البطل وفي كل المناسبات !!!!!!!!!!!!!!
نكتة الموسم : تصريح نائب رئيس فريق الهلال : ( الهلال يعاني من التحكيم المحلي ) ههههههههههههه .. ويازمان العجايب …. !!!!!!!!!!!