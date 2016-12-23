مقطع متداول لسهرة ماجنة يقود الأمن لضبط 3 لبنانيات و أردني بجدة

نايف السالم (صدى):
قاد مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد رقص وعري وتناول للمسكرات فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة الى إلقاء القبض على ثلاث لبنانيات وأردني بمبنى في حي الحمراء بالقرب من السارية الواقعه بدوار الملك عبدالله بمحافظة جدة، على طريق الملك عبدالعزيز.
و تمكنت فرق البحث الجنائي من تحليل المقطع على أرض الواقع وحدد المبنى الذي أُقيمت به السهرة الماجنة ،و ما زالت الجهات الأمنية تلاحق المتهم الخامس المتورط في القضية.
27 تعليق
ولا انتقد الهوزاني مثل هالأعمال التخريبة فالبلد.جوك الأجانب يتهمونه بأنه تابع للخميني وأنه مندس…وعنصري….
لكني اقولها وبالفم المليان
الصالح مننا والطالح مانبغااااه
سواء كان مواطن أم مقيم….
ولا انتقد الهوزاني مثل هالأعمال التخريبة فالبلد.جوك الأجانب يتهمونه بأنه تابع للخميني وأنه مندس…وعنصري….
لكني اقولها وبالفم المليان
الصالح مننا والطالح مانبغااااه
سواء كان مواطن أم مقيم….
انقلعو افجرو في بلدانكم لاحسيب ولارقيب جايين عندنا ليش
لا كلامك مو منطقي يالقرني المواطن الطالح تبقى هذي بلدة مافية بلد ثانية مجبورة فيه وعلى الدولة تقويمة واصلاحة اما المقيم جاي هنا يدور الرزق يمشي صح اهلا فيه ينحرف ينقلع بلدة مااحنا مجبورين فيهم
يا غريب كن أديب
يعني طلعو لبنانيات واردني ولم يكونوا سوريين علويين
ان بعض الضن اثم
نستغفر الله ونتوب اليه
ماذا تنتظرون أن يحدث غير هذا وفي وطننا 13 مليون أجنبي لا نعلم عنهم شيئآ سوى أسمائهم
وجنسياتهم فقط ولكن ماهي حقيقة كل شخص منهم لا يوجد لدينا أي معلومات عنهم سوى
ماكتبوه هم في أوراق دخولهم لأرض الوطن … جرائم الأجانب إزدادت وأصبحت ترتكب صبحآ
ومساء غير مبالين بأي شيء والسبب هو التساهل معهم من عدة أوجه أولها وأخطرها
من باعوا وطنهم من أجل المال ويقبضون الرشوة من هذا الأجنبي في حالة إلقاء القبض عليه
من أجل إخراجه من تلك القضية وإطلاق سراحه ومن ثم معاودته لمزاولة جرائمة مرة أخرى
والأمر الثاني من يستقدم هؤلاء الأجانب من أجل كسب بعض الريالات من قيمة تأشيراتهم ولا
يهمه أمن وطنه أو مواطنيه في أي شيء الأمر الثالث تساهل بعض رجال الأمن مع هؤلاء ليس
من أجل مادة أو شيء قد يستفيدون منه بل هي الطيبة الزائدة لدى أولئك على من يدعون الضعف
والإنكسار وهم أجرم من في الأرض .
أتمنى من الدولة أن تلتفت لملف إزدياد عدد الأجانب الذي وصل لرقم فلكي وأن توقف الإستقدام
نهائيآ إلا في أضيق الحدود فقط بعد حل أوضاع الموجودين لدينا حاليآ .
الحمدلله أقصى عقوبه
قلت لكم انها في جده ماهي في الدرعية
المفروض طرد الأجانب الي جيته دمار البلد ومراقبتهم.لان زاد الكوارث والاكثر هم فيها اجانب. ماكفايه السوري الي وجدو عنده مصنع احزمه ناسفه ويوزعها ع المراهقين الدواعش.
ترا الأجانب اللي عندنا بيوتهم كلها مثل هالنوع خليطية اجل تبونهم الرجال بمجلس والحريم بمجلس وأغلبهم يعيش اجواء بلده داخل البيت من شيشة ورقص وخمور طبعا الخمور مهربة وهذا واقع الكل يعرفه وإذا قلتهم هذا حرام وعيب قالوا داخل بيوتنا وحرين الله المستعان المفروض يطردونهم من البلد ويريحونا منهم
ابو عماار ___
مقطع السواريه غير يمكن سوريين مدري ثلاثه وثلاثة حريم
وليس هو هذا المقطع اللي ناشرينه هؤلاء
وسبق ان قلت سابق الصالح منهم ما احد يلقى عليه الدرب نهائيا
وموجودين في السعوديه لهم 30 عام واكثر
قلعتهم ان شاء الله يرحلون جايين يفسدون بلدنا والله اغلب الأجانب عايشين على خير بلدنا وببلدانهم محرومين
ولَك شوهااااااض ي زنمه اللي بتعملوه في بلدنا إنتا واياهن هاولا
لك شوووو هيداااااا ي مفعوصات ي اللي عّم بتعملوه في بلدنا يعل القراد ينتف طعامتكون لك حلو حنا ي مال الماحي اللي يمحيكون
عنا
اما المحترمين واللي يخافون الله البلد بلدهم
الخبر ذاك في الدرعيه
وهذا في جده …..مو نفس المقطع
لاتقلق من ذلك الباب المسدود، ولاتقلق من كل هم في قلبك موجـود، ارفع رأسك لخالق السماء بثقة وصـمود ،وقل سلمـتك أمـري يا رب الوجود.
بعد ما نشرو الفساد في بلدانهم جايين عندنا ينشرون فبنا الفساد
والله ياناس لما اشوف واسمع عدد الخمور المضبوطه بالالف استغرب من يشربها
استفحلو الاجانب ببلدنا ..ولا راداع لهم الى متى !!
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
….
عليه الصلاة والسلام
وش دخل الاجانب وش دخل الاردن..هذا عمل فردي..دايم تحدث للسعوديين بالاردن والبحرين والمغرب..ولازلت عند رايي بان احفاد الخميني يحاولون ضرب علاقاتنا باشقائنا من خلال الردود سواء هنا او في اي موقع من خلال تسمية انفسهم بمسميات سنيه او قبليه ..اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
لبنانيات واردني !!!! الفساد كله بلبنان والاردن بارات واماكن دعارة في يلدانهم
ناس … ولا همها الا تخريب البلد
اقسم بالله الاجانب طغوا في بلادنا…اللبنانيين معرفوفين بالأشياء هاذي