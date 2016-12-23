مقطع متداول لسهرة ماجنة يقود الأمن لضبط 3 لبنانيات و أردني بجدة

مقطع متداول لسهرة ماجنة يقود الأمن لضبط 3 لبنانيات و أردني بجدة
نايف السالم (صدى):

قاد مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد رقص وعري وتناول للمسكرات فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة الى إلقاء القبض على ثلاث لبنانيات وأردني بمبنى في حي الحمراء بالقرب من السارية الواقعه بدوار الملك عبدالله بمحافظة جدة، على طريق الملك عبدالعزيز.

و تمكنت فرق البحث الجنائي من تحليل المقطع على أرض الواقع وحدد المبنى الذي أُقيمت به السهرة الماجنة ،و ما زالت الجهات الأمنية تلاحق المتهم الخامس المتورط في القضية.




27 تعليق


  1. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11167 ] 23/12/2016 في
    رد
    1

    ولا انتقد الهوزاني مثل هالأعمال التخريبة فالبلد.جوك الأجانب يتهمونه بأنه تابع للخميني وأنه مندس…وعنصري….
    لكني اقولها وبالفم المليان
    الصالح مننا والطالح مانبغااااه
    سواء كان مواطن أم مقيم….

  2. [email protected]@....قاآآآآهرهم [ عدد التعليقات: 11167 ] 23/12/2016 في
    رد
    2

    ولا انتقد الهوزاني مثل هالأعمال التخريبة فالبلد.جوك الأجانب يتهمونه بأنه تابع للخميني وأنه مندس…وعنصري….
    لكني اقولها وبالفم المليان
    الصالح مننا والطالح مانبغااااه
    سواء كان مواطن أم مقيم….

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 23/12/2016 في
    رد
    3

    انقلعو افجرو في بلدانكم لاحسيب ولارقيب جايين عندنا ليش

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 23/12/2016 في
    رد
    4

    لا كلامك مو منطقي يالقرني المواطن الطالح تبقى هذي بلدة مافية بلد ثانية مجبورة فيه وعلى الدولة تقويمة واصلاحة اما المقيم جاي هنا يدور الرزق يمشي صح اهلا فيه ينحرف ينقلع بلدة مااحنا مجبورين فيهم

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9052 ] 23/12/2016 في
    رد
    5

    يا غريب كن أديب

  6. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7807 ] 23/12/2016 في
    رد
    6

    يعني طلعو لبنانيات واردني ولم يكونوا سوريين علويين
    ان بعض الضن اثم
    نستغفر الله ونتوب اليه

  7. القرشي [ عدد التعليقات: 1299 ] 23/12/2016 في
    رد
    7

    ماذا تنتظرون أن يحدث غير هذا وفي وطننا 13 مليون أجنبي لا نعلم عنهم شيئآ سوى أسمائهم

    وجنسياتهم فقط ولكن ماهي حقيقة كل شخص منهم لا يوجد لدينا أي معلومات عنهم سوى

    ماكتبوه هم في أوراق دخولهم لأرض الوطن … جرائم الأجانب إزدادت وأصبحت ترتكب صبحآ

    ومساء غير مبالين بأي شيء والسبب هو التساهل معهم من عدة أوجه أولها وأخطرها

    من باعوا وطنهم من أجل المال ويقبضون الرشوة من هذا الأجنبي في حالة إلقاء القبض عليه

    من أجل إخراجه من تلك القضية وإطلاق سراحه ومن ثم معاودته لمزاولة جرائمة مرة أخرى

    والأمر الثاني من يستقدم هؤلاء الأجانب من أجل كسب بعض الريالات من قيمة تأشيراتهم ولا

    يهمه أمن وطنه أو مواطنيه في أي شيء الأمر الثالث تساهل بعض رجال الأمن مع هؤلاء ليس

    من أجل مادة أو شيء قد يستفيدون منه بل هي الطيبة الزائدة لدى أولئك على من يدعون الضعف

    والإنكسار وهم أجرم من في الأرض .

    أتمنى من الدولة أن تلتفت لملف إزدياد عدد الأجانب الذي وصل لرقم فلكي وأن توقف الإستقدام

    نهائيآ إلا في أضيق الحدود فقط بعد حل أوضاع الموجودين لدينا حاليآ .

  8. قلت لكم [ عدد التعليقات: 1 ] 23/12/2016 في
    رد
    8

    الحمدلله أقصى عقوبه
    قلت لكم انها في جده ماهي في الدرعية

  9. الدوسي [ عدد التعليقات: 375 ] 23/12/2016 في
    رد
    9

    المفروض طرد الأجانب الي جيته دمار البلد ومراقبتهم.لان زاد الكوارث والاكثر هم فيها اجانب. ماكفايه السوري الي وجدو عنده مصنع احزمه ناسفه ويوزعها ع المراهقين الدواعش.

  10. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1890 ] 23/12/2016 في
    رد
    10

    ترا الأجانب اللي عندنا بيوتهم كلها مثل هالنوع خليطية اجل تبونهم الرجال بمجلس والحريم بمجلس وأغلبهم يعيش اجواء بلده داخل البيت من شيشة ورقص وخمور طبعا الخمور مهربة وهذا واقع الكل يعرفه وإذا قلتهم هذا حرام وعيب قالوا داخل بيوتنا وحرين الله المستعان المفروض يطردونهم من البلد ويريحونا منهم

  11. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3358 ] 23/12/2016 في
    رد
    11

    ابو عماار ___

    مقطع السواريه غير يمكن سوريين مدري ثلاثه وثلاثة حريم

    وليس هو هذا المقطع اللي ناشرينه هؤلاء

    وسبق ان قلت سابق الصالح منهم ما احد يلقى عليه الدرب نهائيا

    وموجودين في السعوديه لهم 30 عام واكثر

  12. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 430 ] 23/12/2016 في
    رد
    12

    قلعتهم ان شاء الله يرحلون جايين يفسدون بلدنا والله اغلب الأجانب عايشين على خير بلدنا وببلدانهم محرومين

  13. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
    رد
    13

    ولَك شوهااااااض ي زنمه اللي بتعملوه في بلدنا إنتا واياهن هاولا
    لك شوووو هيداااااا ي مفعوصات ي اللي عّم بتعملوه في بلدنا يعل القراد ينتف طعامتكون لك حلو حنا ي مال الماحي اللي يمحيكون

  14. وهم الايام مندبله تسبده وزهقان من الحياة الكسيفه [ عدد التعليقات: 2398 ] 23/12/2016 في
    رد
    14

    عنا

  15. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 430 ] 23/12/2016 في
    رد
    15

    اما المحترمين واللي يخافون الله البلد بلدهم

  16. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5535 ] 23/12/2016 في
    رد
    16

    الخبر ذاك في الدرعيه
    وهذا في جده …..مو نفس المقطع

  17. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 430 ] 23/12/2016 في
    رد
    17

    لاتقلق من ذلك الباب المسدود، ولاتقلق من كل هم في قلبك موجـود، ارفع رأسك لخالق السماء بثقة وصـمود ،وقل سلمـتك أمـري يا رب الوجود.

  18. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 302 ] 23/12/2016 في
    رد
    18

    بعد ما نشرو الفساد في بلدانهم جايين عندنا ينشرون فبنا الفساد

  19. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 405 ] 23/12/2016 في
    رد
    19

    والله ياناس لما اشوف واسمع عدد الخمور المضبوطه بالالف استغرب من يشربها

  20. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 771 ] 23/12/2016 في
    رد
    20

    استفحلو الاجانب ببلدنا ..ولا راداع لهم الى متى !!

  21. الهااااجس [ عدد التعليقات: 163 ] 23/12/2016 في
    رد
    21

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  22. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 771 ] 23/12/2016 في
    رد
    22

    ….

  23. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11188 ] 23/12/2016 في
    رد
    23

    عليه الصلاة والسلام

  24. خااالد الحلي [ عدد التعليقات: 8 ] 24/12/2016 في
    رد
    24

    وش دخل الاجانب وش دخل الاردن..هذا عمل فردي..دايم تحدث للسعوديين بالاردن والبحرين والمغرب..ولازلت عند رايي بان احفاد الخميني يحاولون ضرب علاقاتنا باشقائنا من خلال الردود سواء هنا او في اي موقع من خلال تسمية انفسهم بمسميات سنيه او قبليه ..اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

  25. نونو [ عدد التعليقات: 68 ] 24/12/2016 في
    رد
    25

    لبنانيات واردني !!!! الفساد كله بلبنان والاردن بارات واماكن دعارة في يلدانهم

  26. M-512 [ عدد التعليقات: 37 ] 24/12/2016 في
    رد
    26

    ناس … ولا همها الا تخريب البلد

  27. الوفا طبعي [ عدد التعليقات: 434 ] 24/12/2016 في
    رد
    27

    اقسم بالله الاجانب طغوا في بلادنا…اللبنانيين معرفوفين بالأشياء هاذي


اترك تعليق