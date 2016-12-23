مقطع متداول لسهرة ماجنة يقود الأمن لضبط 3 لبنانيات و أردني بجدة

نايف السالم (صدى):

قاد مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد رقص وعري وتناول للمسكرات فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة الى إلقاء القبض على ثلاث لبنانيات وأردني بمبنى في حي الحمراء بالقرب من السارية الواقعه بدوار الملك عبدالله بمحافظة جدة، على طريق الملك عبدالعزيز.

و تمكنت فرق البحث الجنائي من تحليل المقطع على أرض الواقع وحدد المبنى الذي أُقيمت به السهرة الماجنة ،و ما زالت الجهات الأمنية تلاحق المتهم الخامس المتورط في القضية.