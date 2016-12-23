أكبر 10 حسابات رياضية على تويتر لعام 2016

محمود أحمد (صدى):

تستغل الأندية الرياضية حول العالم شعبيتها الجماهيرية من خلال زيادة التفاعل علي حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال عام 2016 نجحت 10 أندية في احتلال الصدارة من حيث المتابعين علي موقع تويتر وهم.

1- ريال مدريد الإسباني .. عدد المتابعين: 21 مليون

2- برشلونة الإسباني .. عدد المتابعين: 19.2 مليون

3- مانشستر يونايتد .. عدد المتابعين: 9.55 مليون

4- أرسنال الإنجليزي .. عدد المتابعين: 8.66 مليون

5- تشيلسي الإنجليزي .. عدد المتابعين: 7.67 مليون

6- ليفربول الإنجليزي .. عدد المتابعين: 6.54 مليون

7- جلطة سراي التركي .. عدد المتابعين: 6.8 مليون

8- فنربخشة التركي .. عدد المتابعين: 5.46 مليون

10- كورينثيانز البرازيلي .. عدد المتابعين: 4.72 مليون

وعلى مستوى حسابات الأندية السعودية

1- الهلال السعودي .. عدد المتابعين: 5.23 مليون

2- نادي الاتحاد .. عدد متابعين يبلغ 1.76 مليون متابع

3- نادي النصر.. عدد متابعين يبلغ 1.1 مليون متابع