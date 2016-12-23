يوم الابداع والتميز بمدرسة الحقلة

يوم الابداع والتميز بمدرسة الحقلة
امنه صميلي (صدى):

في صباح مشرق ومزهر من صباحات التميز ومع تغريدة عصافير الأمل أُنشدت أناشيد التفوق والإبداع ووسط جموع من زهور الوطن اليافعات عشنا هذا اليوم بأجمل ما فيه .. للوطن أنشدن وللوطن قدمن هذا التفوق إهداء .

احتفلت إدارة مدرسة الحقلة الابتدائية والمتوسطة اليوم الخميس 23_3_1438 بطالباتها المتفوقات والمتميزات والمثاليات وسمي هذا اليوم بيوم التميز ففي هذا اليوم تم تكريم الطالبات بحضور أمهاتهن فقد ابتدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الله البينات تلاها كلمة قائدة المدرسة الأستاذة: نادية أحمد مدخلي رحبت بالحاضرات من معلمات وطالبات وأمهات و كما قدمت تهنئة لكل طالبة متفوقة ولأسرتها على رعايتها لابنتها وشكرت كل معلمة أولت هؤلاء الطالبات الاهتمام والمتابعة تلتها كلمة المرشدة الطلابية المتألقة الأستاذة منيرة أحمد مدخلي.

ثم بدأت مسيرة الطالبات المتفوقات وعرض أسماؤهن أمام الحاضرات ومن ثم تم تكريم بنات الشهداء وتكريم الطالبات المثاليات وامهاتهن.

وفي الختام تفضلت قائدة المدرسة والمرشدة الطلابية بتكريم الطالبات المتفوقات والطالبات المتميزات
وقامت ادارة المدرسة متمثلة بقائدة المدرسة بتقديم اجمل التهاني والتبريكات للمرشدة الطلابية منيرة مدخلي لأختيارها ضمن المرشدات المتميزات.

.. تشكر إدارة المدرسة الجميع على التنظيم والاستعداد الجيد .. ودعواتنا للمتفوقات بالتوفيق وليكونوا مفخرة للوطن وندعو الله ان يحفظ الجميع ويحفظ بلادنا وقيادتنا من كل مكروه .

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