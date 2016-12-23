⁠⁠⁠أخر مستجدات الطائرة الليبية المختطفة

طرابلس (صدى):

أغلقت السلطات في مالطا أحدى المطارات أمام الرحلات بعد هبوط الطائرة الليبية المخطوفة من قبل مجموعة مسلحة.

ونقلت وسائل إعلام أنباء عن حيازة أحد خاطفي الطائرة الليبية قنبلة يدوية، مشيرة إلى أن الخاطفين أجبرا الطيار على الهبوط في مالطا.

وقال رئيس وزراء مالطا عبر حسابه في “تويتر”، “أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا، عمليات الأمن والطوارئ تستعد”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الطائرة المختطفة على متنها 118 شخصاً، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن خاطفي الطائرة هددا بتفجيرها إذا لم تتم تلبية مطالبهما.