“رتوش ” تخطف اعجاب مرتادي مسرح ” كتاب جدة “

فيصل الحارثي - د سحر رجب (صدى):

قدم طلاب النشاط المسرحي بتعليم جدة عرضهم المسرحي الأول ” رتوش ” مساء أمي الخميس على مسرح الفعاليات بمعرض جدة الدولي للكتاب .

وشهد العرض معالي سفير المملكة لدى المغرب الدكتور عبدالعزيز خوجه ومدير عام التعليم بجدة الأستاذ عبدالله الثقفي وعدد من القيادات التعليمية وجمهور كبير من مرتادي المعرض ومحبي ومتابعي النشاط المسرحي الذين ابدوا اعجابهم بما شاهدوه من عمل مسرحي هادف يقدم رسالة توعوية وطنية وبأسلوب جاذب وممتع .

المسرحية ” رتوش ” قدمها طلاب ثانوية القدس وهي من تأليف الأستاذ عبدالرحمن الزهراني وإخراج الأستاذ عبدالله اليامي وإشراف القسم الثقافي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة . وتدور أحداثها حول مجموعة من المغرضين يحاولون تشويه الهوية الوطنية لشباب الوطن ، لكن شبابنا وبفطرتهم السليمه وحبهم لوطنهم وتماسكهم استطاعوا دحر الأشرار وإزالة كل التشوهات التي يحاول المغرضون الصاقها بالوطن والنيل منه .