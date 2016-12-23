بالصور.. الأمير محمد بن نايف يتفقد سفينة جدة بعد وصولها من ألمانيا

عادل الحربي (صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مساء البارحة سفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة بعد أن دشنها سموه قبل عدة أشهر في حوض البناء بدولة ألمانيا.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات ومن ذلك تدريبهم خلال أدائهم لعملهم في وسط البحار.

وأعرب سموه عن اعتزازه بوجود الفنيين من أبنائه السعوديين العاملين في السفينة ، مشيداً بحرفيتهم العالية وما يمتلكونه من قدرات عالية نظير ما تلقوه من تدريب متميز خلال الفترة الماضية.