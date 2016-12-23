بالصور.. الأمير محمد بن نايف يتفقد سفينة جدة بعد وصولها من ألمانيا

بالصور.. الأمير محمد بن نايف يتفقد سفينة جدة بعد وصولها من ألمانيا
عادل الحربي (صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مساء البارحة سفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة بعد أن دشنها سموه قبل عدة أشهر في حوض البناء بدولة ألمانيا.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات ومن ذلك تدريبهم خلال أدائهم لعملهم في وسط البحار.

وأعرب سموه عن اعتزازه بوجود الفنيين من أبنائه السعوديين العاملين في السفينة ، مشيداً بحرفيتهم العالية وما يمتلكونه من قدرات عالية نظير ما تلقوه من تدريب متميز خلال الفترة الماضية.

6faaabd3-e4f2-4233-b5db-1bf2bcbc270c

1c0f27dc-acd7-4415-9e92-c6203d64a756

82e911f8-f29d-429e-b1ac-8ded4fedf34c

3a275a01-6b22-431a-8935-f686d3466b3a

888c8e8e-866b-45c5-813c-ee0c3f005a1e

061b1bb6-9324-4edd-9f0d-6d95a2d79157

81c844d2-bbdf-47d9-8c38-ecd62503a104




اترك تعليق