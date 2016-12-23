مقتل منفذ عملية الدهس في برلين برصاص الشرطة الإيطالية

برلين (صدى):
نقلت وسائل إعلام عالمية عن مصادر أمنية في إيطاليا أن منفذ عملية الدهس في سوق الميلاد في العاصمة الألمانية برلين ، والتي أسفرت عن مصرع 12 شخصًا، قد لقي حتفه رميًا بالرصاص على يد عناصر من شرطة ميلانو .
وأوضحت أن الشرطة في ميلانو أوقفت الساعة 03:00 فجرًا، مشتبهًا للفحص الأمني، وطالبته بعرض وثائقه، ولكنّه صرخ “الله أكبر”، وراح يطلق الرصاص نحو أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين، تمكن احدهما من إطلاق الرصاص عليه وقتله”.
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون