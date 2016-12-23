مقتل منفذ عملية الدهس في برلين برصاص الشرطة الإيطالية

برلين (صدى):

نقلت وسائل إعلام عالمية عن مصادر أمنية في إيطاليا أن منفذ عملية الدهس في سوق الميلاد في العاصمة الألمانية برلين ، والتي أسفرت عن مصرع 12 شخصًا، قد لقي حتفه رميًا بالرصاص على يد عناصر من شرطة ميلانو .

وأوضحت أن الشرطة في ميلانو أوقفت الساعة 03:00 فجرًا، مشتبهًا للفحص الأمني، وطالبته بعرض وثائقه، ولكنّه صرخ “الله أكبر”، وراح يطلق الرصاص نحو أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين، تمكن احدهما من إطلاق الرصاص عليه وقتله”.