رونالدو يتدرب خلال فترة الراحة الشتوية

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خاض مجموعة من التدريبات المنفردة بعد حصوله علي فترة الراحة الشتوية التي منحها لها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

واشارت الصحيفة ان رونالدو تدرب قبل أيام من سفره الي مسقط رأسه بالبرتغال لقضاء الاجازة رفقة نجله جونيور ومجموعة من عائلته.

ويعود رونالدو للتدريبات الجماعية بفريقه يوم 27 الحالي استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني للموسم.